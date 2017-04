Víctimas dicen que es "legal pero inmoral" que el cargo de Adif no declare y creen que Adif debería destituirle

Las víctimas del accidente del tren Alvia en Angrois en julio de 2014 consideran que el cargo de Adif investigado en la causa, Andrés Cortabitarte, está en "su derecho legal a no declarar", pero opinan que es "inmoral" que lo haya hecho este martes, durante su comparecencia ante el juez que instruye el caso en Santiago.

Como portavoz de la plataforma de víctimas, Teresa Gómez-Limón, acompañada por un grupo de afectados con pancartas reclamando justicia, ha criticado que "es inmoral que una persona que ocupa un cargo público actualmente que pagan todos los ciudadanos venga aquí, a un juzgado donde ha habido 81 muertos y 144 heridos, y después de ser imputado por tres veces, se acoja a su derecho a no declarar".

En declaraciones a los periodistas a la salida de los juzgados, tras escasos minutos en los que Cortabitarte ha notificado al magistrado su intención de acogerse a su derecho a no declarar hasta que la Audiencia Provincial resuelva sobre su recurso de apelación, Gómez-Limón ha subrayado que "eso no es transparencia".

Además, ha apuntado a Adif que "lo que deberían hacer" los superiores del por entonces jefe de seguridad en la circulación y ahora subdirector de innovación en la empresa pública, "si tuvieran vergüenza y si tuvieran decoro y si tuvieran dignidad, sería echar a este señor de su puesto". "Porque ocupa un puesto público que pagamos todos los ciudadanos: parece totalmente inmoral", ha denunciado.

EL ANÁLISIS DE RIESGO

El titular del juzgado de instrucción número 3 de la capital gallega llamó en calidad de investigado a Cortabitarte por ser este el responsable del departamento de seguridad, encargado del análisis integral de riesgos del que, por lo que se desprende de la documentación que consta en el sumario, carece la línea Ourense-Santiago.

Al respecto, Teresa Gómez-Limón, que fue diputada del PP en la Asamblea de Madrid y más tarde abandonó el partido crítica con su comportamiento ante esta tragedia y otros casos de corrupción, ha censurado que Cortabitarte alegue que "él no tenía nada que ver con la seguridad".

"No puede decir, como ha dicho en un lamentable recurso que hemos impugnado, que es que él, aunque era director general de seguridad, pues que él no tenía nada que ver con la seguridad", ha reprochado. "Que no, que la seguridad era otra cosa".

De este modo, ha incidido en que la Agencia Ferroviaria Europea, en un correo electrónico en respuesta a la plataforma, ha sentenciado que la evaluación integral de riesgos era "absoluta y totalmente necesaria", ya que al proyecto se aplican la directiva de seguridad y el método común de seguridad, "totalmente preceptivo".

"Y si no se hace es un delito, porque se incumple la normativa europea. Entonces, aquí estos señores podrán decir lo que quieran, pero son culpables, y han cometido un delito, han provocado homicidios dolosos, sabiendo que la negligencia podía provocar unos muertos", ha concluido.

