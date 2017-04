Noriega cree que la actuación de la valedora "no está siendo respetuosa" con Santiago y da "por perdida" su objetividad

Así se ha referido Noriega, a preguntas de los medios, a la polémica existente entre el Ayuntamiento de Santiago y el Valedor do Pobo, después de que Milagros Otero destacase en la presentación de su informe las quejas recibidas por los problemas de las personas sin techo en Santiago -dos "colectivas"-, aunque numéricamente están por debajo de las de otros departamentos e instituciones.

Este lunes, Milagros Otero, durante una comparecencia en el Parlamento, volvió a reiterar las críticas al ayuntamiento compostelano por una situación que cree "sin resolver" y apuntó que, además de las quejas oficiales, los ciudadanos le habían trasladado su preocupación por esta cuestión "en la calle". Finamente, pidió "respeto" al regidor.

"No sé cómo se puede ponderar que dos quejas tengan más peso que miles de quejas de gallegos sobre prestación de servicios públicos. Uno llega a la conclusión de que la actuación no está siendo gratuita, ni pacífica ni respetuosa con la ciudad", ha resumido Noriega, que ha criticado también que la valedora emplease en su comparecencia "datos particulares y privados de usuarios de servicios sociales en un tema tan sensible".

Para el alcalde compostelano "está existiendo un sesgo evidente en el proceder de la valedora en cuanto a su relación con el ayuntamiento" y ha apelado a la "objetividad de las cifras" para criticar que se "equipare" una cuestión con "dos quejas" a otros asuntos con "miles de quejas".

Asimismo, ha reiterado que "está existiendo un comportamiento no adecuado de lo que debería ser un rol ponderado de una valedora" con respecto al gobierno compostelano en una cuestión que "no es exclusiva de esta ciudad, si no de todas las ciudades".

"Doy por perdida la objetividad de la valedora respecto a la ciudad y respecto a mi", ha dicho Martiño Noriega, que ha acusado a Milagros Otero de "colocar obsesivamente de manera reiterada" la situación de los sin techo en Santiago por encima de áreas como la sanidad con "miles de quejas. "Claramente, a mi no me representa", ha sentenciado.

REUNIÓN CON FOMENTO

En otro orden de cosas, el regidor ha indicado que el concejal Jorge Duarte ha salido con "sensaciones no muy positivas" de su relación en el Ministerio de Fomento.

En el caso del enlace orbital de la AP-9, ha apuntado Noriega, Fomento ha mostrado su disposición a cumplir "el compromiso adquirido" por los anteriores responsables del ministerio, que pasa por la entrega del proyecto "a lo largo de estos meses" y su presupuestación en un horizonte de dos a tres años.

Sin embargo, el regidor no se ha mostrado satisfecho con la actitud de Fomento en relación a la urbanización del entorno del túnel de Conxo. "Se reabrió el debate sobre si eso es prioritario para la ciudad", ha dicho Noriega, que ha recordado al Gobierno central que "no se trata de volver a establecer las prioridades", dado que "hubo una demanda vecinal" que "fue asumida por el anterior equipo del ministerio".

Finalmente, el alcalde de Santiago reiterará este martes la petición de una entrevista con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

