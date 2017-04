Villares (En Marea) dice que buscó el consenso "hasta el último minuto" y asegura que nadie fue "excluido"

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha asegurado que buscó "hasta el último minuto" el consenso para la elección de la coordinadora del partido instrumental y ha destacado que "nadie fue excluido" sino que hubo "una oferta de integración" que "no todo el mundo aceptó".

El exmagistrado lucense se ha pronunciado de este modo después de que este domingo fuese elegida la nueva coordinadora de En Marea y él mismo se hiciese con el liderazgo del partido al sumar la responsabilidad de portavoz orgánico a la que ya desempeñaba como portavoz parlamentario.

En su intervención, Villares también ha respondido a las críticas de varios miembros del Consello das Mareas que rechazan su nombramiento como voz orgánica así como la configuración del nuevo órgano ejecutivo al considerar que queda fuera Anova, la Marea Atlántica, Podemos, Esquerda Unida y otras mareas municipalistas, como Ourense en Común y Nós Pobra.

Al respecto, ha insistido en el que el consenso se persiguió hasta el último momento y ha destacado que el órgano ejecutivo de En Marea "está integrado por miembros de las tres listas" que concurrieron al proceso interno -Máis Alá!, Queremos Participar y Somos Quen- y que se produjo "una integración proporcional", tal y como "establecen los estatutos". "La pluralidad reflejada en el proceso electoral interno queda garantizada en la ejecutiva", ha indicado.

Además, Villares ha aprovechado para destacar "que, el hecho de que, como decisión voluntaria, algunas personas no se quisiesen integrar en la coordinadora no significa que no estén en el Consello das Mareas, en donde manifestaron que seguirían haciendo su trabajo".

Sobre esta cuestión, ha incidido en que la coordinadora simplemente ejecuta las decisiones del Consello das Máreas -máximo órgano de decisión entre asambleas- que, como ha apuntado, "es desde donde se gobierna".

SENSIBILIDAES

Preguntado sobre la no integración en la coordinadora de personas del Consello procedentes de los partidos que apoyan a En Marea -Anova, Esqueda Unida y Podemos- debilita el proyecto, Villares ha replicado que, aunque sí hay gente de la formación morada y de la nacionalista, es necesario "aspirar a recoger todas las sensibilidades".

Con todo, ha asegurado que "parte de los partidos que conforman el espacio de en marea, a veces tienen divisiones internas y eso da lugar a que esas divisiones se intenten trasladar a En Marea. "En Marea debe ser autónoma a esas diferencias", ha considerado.

Y es que, en su opinión, "no sería positivo trasladar a un órgano de dirección esas diferencias". "Por lo tanto, dejando eso atrás, para nosotros era fundamental que echásemos a andar el Consello y que respetásemos lo que votaron los inscritos", ha apuntado.

DOCUMENTOS

Tras dejar claro que la coordinadora tiene toda la "legitimidad democrática y estatutaria", ha señalado que los documentos "constituyentes", los aprobados en la asamblea fundacional de Vigo y en el plenario celebrado en diciembre en Santiago, fueron incumplidos escrupulosamente en su elección.

Con todo, el documento asociado a la lista que capitaneó para el proceso interno, 'Máis Alá!', incluía un punto que impedía que el portavoz parlamentario asumiese también la voz orgánica. "Lo que pasa es que la candidatura Máis Alá!' obtuvo el 58% de los votos y las dos restantes el 42%. Lo que no puede hacer la dirección es obviar la pluralidad que eso significa", ha manifestado.

Así, ha asegurado que "el resultante" tenía que ser "una transacción de las tesis mayoritarias y las de las otras partes". "La única diferencia significativa tras la transacción fue esa -permitir compatibilizar las portavocías-, y era necesario hacer un gesto con las otras candidaturas", ha apuntado.

Por todo ello, ha incidido en que "cualquier discrepancia" es "totalmente reconducible" y ha puesto en valor la "actitud" de las personas que "no se quisieron integrar" ya que, con todo, trabajarán desde el Consello.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.