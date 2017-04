La valedora pide "respeto" y reprocha de nuevo al Ayuntamiento de Santiago el problema "no resuelto" de los sin techo

Valedora do Pobo con Miguel Santalices (EUROPA PRESS)

Valedora do Pobo con Miguel Santalices (EUROPA PRESS)

Así ha respondido la responsable del Valedor do Pobo al grupo de En Marea, que ha sacado a colación la polémica existente entre la institución y el Ayuntamiento de Santiago, incrementada después de que, en la presentación oficial de este documento, Milagros Otero destacase las quejas por la situación de los sin techo en Compostela a pesar de que numéricamente son inferiores a las de otros departamentos e instituciones.

"Yo no hago polémicas, nunca, ni hago polémicas públicas ni respondo cuando se intenta hacer polémicas", ha dicho Milagros Otero que, no obstante, ha retomado el tema para subrayar que el caso de los sin techo "no tiene dos quejas" -las que figuran en el informe anual-, sino "muchísimas". "Los ciudadanos de Santiago hablan conmigo todos los días de eso", ha apostillado la valedora, que ha dicho que recibe quejas ciudadanas sobre esta cuestión "cuando camina por la calle" o está "en una cafetería".

Frente a esta situación, ha dicho, "el alcalde de Santiago -Martiño Noriega- está en su derecho de no aceptar la recomendación" del Valedor, aunque ha hecho hincapié también en el derecho de la institución y de ella misma de "preocuparse" por esta cuestión, que "no está resuelta".

Durante su intervención, Milagros Otero ha hecho reiteradas referencias a su "preocupación" por esta situación en lo relacionado con los "derechos de las personas" y evitando hacer "rákings de alcaldes".

Para ejemplificarlo, se ha referido a casos concretos de indigentes de Santiago, de los que ha mencionado sus problemas como víctimas de "violencia de género", ingresos o incluso el fallecimiento de uno de ellos. "Eso es lo que a mi me preocupa, no que el alcalde no haya aceptado la recomendación", ha sentenciado.

A continuación, y en referencia a las críticas del alcalde tras la presentación del informe, Otero ha apostado por "conservar unas ciertas formas de respeto hacia las instituciones". "Cada uno hace como prefiere, pero yo nunca, nunca, le he faltado al respeto a ninguna persona, ni al alcalde de Santiago de Santiago ni a ningún otro", ha indicado.

EN MAREA PIDE SU DESTITUCIÓN

En relación a la valedora, el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha pedido este lunes su "destitución" por hacer "una evidente dejación de funciones" y por "complacencia" y "diferencia de trato" ante distintas situaciones "en función de quien gobierne cada administración".

Frente a esta petición, el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, ha asegurado que no existe "ningún motivo" para la destitución de la Valedora, que está "haciendo sus labores de forma adecuada". "De hecho, el incremento de personas que acuden a esa institución demuestra que entienden que da respuesta a los problemas que se les pueden presentar en sus relaciones con las administraciones públicas de Galicia", ha resumido.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.