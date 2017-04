PP: "si Cs quiere que la moción prospere, lo hará con los votos de Podemos, que no condena el terrorismo de Otegui"

El portavoz del PP regional, Víctor Martínez, ha criticado que si Ciudadanos quiere que la moción de censura contra el presidente Pedro Antonio Sánchez prospere en la Asamblea, lo hará con los votos de Podemos, es decir, "con los que no condenan el terrorismo de Arnaldo Otegui y con aquellos que están apoyando a presidentes como Nicolás Maduro en Venezuela y regímenes que se acercan más a una dictadura que no a un régimen democrático".

Así lo ha hecho saber Martínez en la rueda de prensa que ha tenido lugar tras el Comité de Dirección del PPRM, que se ha celebrado este lunes presidido por el presidente del partido y de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, y que tenía como punto del día analizar la situación que la Región afronta esta semana a raíz de la presentación de la moción de censura del PSOE.

A este respecto, Martínez ha asegurado que el PP va a afrontar esta semana de la moción de censura "con firmeza" y se ha reafirmado en la "defensa de lo que es justo", es decir, en la "defensa de la presunción de inocencia". El PP, ha añadido, "es un partido justo que no va a condenar inocentes, y lo hacemos porque somos coherentes con lo que hemos defendido durante tantos años y porque, al final, la coherencia es lo que nos da la credibilidad".

Lo que sorprende al PP de todos los acontecimientos de las últimas semanas y de todas las reuniones que se están llevado a cabo entre Cs y PSOE, así como entre Cs y Podemos de forma "indirecta" a través del PSOE, es que "un partido tan democrático y tan regenerador" como Ciudadanos, "que ha inventado la transparencia,

no consulte a sus bases y no consulte a sus órganos internos y su miltancia ante una decisión de esta trascendencia".

"Nos sorprende que no consulte a su militancia y a sus bases una decisión de estas características porque, claramente, la posición que ha adoptado Cs, rompe con lo que a nivel nacional nos está diciendo su líder Albert Rivera un día tras otro", ha criticado Martínez.

Por eso, ha pedido a Ciudadanos que consulte a sus bases "si quiere defender lo que es justo", para ver si sus militantes "están dispuestos a esperar a que se pronuncie la Justicia antes de precipitarse y tomar una decisión injusta de condenar preventivamente al presidente de la Comunidad".

La opción que parece que ha adoptado Ciudadanos en la Región, según Martínez, es la de "apoyar un presidente del PSOE y, además, hacerlo con los votos de Podemos". Y es que "saben que la configuración de nuestro parlamento requiere de la necesidad de que los tres partidos, el 'tripartito' formado por Cs, Podemos y PSOE, unan sus votos para que el PP y Pedro Antonio Sánchez dejen de gobernar, para que prospere la moción de censura".

Por lo tanto, ha señalado que si Cs quiere que el PP deje de gobernar en la Región de Murcia, lo va a hacer con el voto de Podemos, es decir, con una formación "con la que ha discrepado y discrepamos de forma conjunta en la Asamblea Regional", puesto que la formación morada "apoya regímenes como el de Venezuela y Maduro, y no ha condenado a terroristas como Arnaldo Otegui".

En concreto, cree que Ciudadanos debería preguntar a sus militantes si están de acuerdo en apoyar una moción de censura "con un partido que no defiende la libertad y que no condena a terroristas" o si, por el contrario, "van a esperar a que se pronuncie la Justicia y no se van a precipitar teniendo en cuenta los antecedentes que ya conocemos en la Región de Murcia".

"En su mano está, esta es una semana decisiva y nosotros lo que hacemos es tender la mano a Ciudadanos que recapacite y no se precipite", ha defendido Martínez.

LA PRIORIDAD PARA SÁNCHEZ ES "LA REGIÓN"

Martínez ha señalado que, para el PP de la Región y el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, "la prioridad es Murcia", es decir, una Comunidad que "queremos que sea justa, que no condene inocentes, que no se precipite y que sea igual que el resto de regiones de España, con las mismas líneas rojas". En concreto, ha reclamado unas líneas rojas "que todos los partidos políticos han establecido en la apertura del juicio oral".

En este sentido, Martínez ha confirmado que Sánchez no acudirá al Comité Ejecutivo del PP nacional que se celebrará este lunes en la sede del partido en Madrid, porque su prioridad "es la Región de Murcia". De hecho, ha indicado que el presidente murciano va a dedicar este lunes a "preparar el debate de la moción de censura".

Se trata, añade, de un debate en el que el PP y Sánchez van a trasladar a los murcianos "la necesidad de la estabilidad" y de una Región que "queremos que sea justa, que no condene inocentes" y que "necesita del apoyo, por supuesto, de Ciudadanos". Además, cree que la Comunidad necesita que "siga gobernando el gobierno que legítimamente eligieron los murcianos en las urnas".

Lo demás, reprocha, es "adulterar los resultados de las pasadas elecciones", en las que los murcianos "eligieron un gobierno del PP". Además, cree que los ciudadanos de la Región "se sienten cómodos con que ese Ejecutivo esté apoyado por un partido como Ciudadanos".

"Eso es lo que vamos a trabajar y lo que vamos a exponer a los murcianos durante el debate de la moción de censura, y para el presidente, por supuesto, es una prioridad preparar ese debate, porque vamos a tener evidentemente la oportunidad de trasladar cómo estaba la Región, cómo está la Región ahora y los retos que podemos afrontar juntos el PP y Ciudadanos", ha insistido Martínez.

Al ser preguntado por si Sánchez ha hablado en algún momento de dimitir a lo largo del Comité de Dirección, Martínez ha señalado que el presidente del Gobierno murciano ha hablado "de la Región de Murcia, de los problemas que tenemos que afrontar y de la necesidad de un gobierno estable, con contacto directo con Madrid, y de un presidente con una fantástica sintonía con Mariano Rajoy, que está beneficiando a la Comunidad en estos dos años de legislatura".

Y Sánchez "ha hablado de una justicia que nos lleva a no condenar inocentes, a no precipitarnos y a tender la mano a un partido como Ciudadanos, con el que hemos trabajado en los dos últimos años y con el que hemos conseguido alcanzar grandes acuerdos que nos han permitido beneficiar a todos los murcianos", tal y como ha señalado Martínez.

En cuanto a la posibilidad de que Sánchez pueda dimitir en el último momento, antes de la votación de la moción de censura, Martínez ha garantizado que el PP va a defender "lo que es justo, y lo que es justo es no condenar inocentes", algo que ha pedido "al resto de formaciones políticas, en especial a Ciudadanos".

Porque la formación naranja, según Martínez, "tiene que elegir", y confía en que Cs "elija bien", lo que significa "elegir lo justo". Las bases de Ciudadanos "elegirían lo justo" y rechazarían "un gobierno de un socialista como González Tovar al que no han votado los murcianos".

Además, para apoyar a ese gobierno se tendrían que valer de los votos de Podemos, es decir, de una formación que "no condena terroristas, que avala regímenes como el de Maduro en Venezuela", ha insistido.

"Yo creo que defender lo justo nunca debe de provocar un desgaste a ningún partido político", según Martínez, quien se pregunta "para qué estamos en política si no defendemos unos valores que tanto trabajo nos ha costado alcanzar", como "nuestro Estado de Derecho y la presunción de inocencia".

Consulta aquí más noticias de Murcia.