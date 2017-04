ITAInnova forma parte del proyecto IT Launch que fomentará el uso de las TIC entre los jóvenes emprendedores

En este proyecto, ITAInnova es socio junto a Centrul de Excelenta Academica (Bulgaria), ISource DOO - Former Yugoslav (Republic of Macedonia), Institute Ofentreneurship Development IED (Grecia), Universidad de Portucalense Infanta S.Henrique -Cooperativa de Ensino Superior CRL (Portugal), Zavod Nefiks - Institut za Promocijo in Belenzenje Neformarlno Pridobljenega Znanja (Eslovenia) y Gmina Kielce/Kielecki Park Technologiczny (Polonia), cuyos representantes están esta semana en Zaragoza para concretar las tareas que cada grupo deberá realizar hasta el 30 de abril de 2018.

Entre los fines de este proyecto del Erasmus + se va a desarrollar un programa acelerado de 'open innovation' (Laboratorio de aprendizaje) para capacitar a jóvenes, en habilidades y conocimientos en el desarrollo de software, y en el ámbito del emprendizaje. En concreto, se pretende capacitar a 300 personas.

Además, crearán una plataforma de mentorizaje online para jóvenes que necesiten soporte y apoyo en el desarrollo de sus ideas de negocio en el marco de las

Tecnologías, o se incorporen al mercado laboral en la industria IT. También se establecerán 40 relaciones de mentorizaje entre jóvenes y mentores de la industria IT. El grupo objetivo del proyecto son jóvenes desempleados, potenciales emprendedores, organizaciones públicas, educativas, organizaciones sin ánimo de lucro y sector empresarial.

El Laboratorio se basa en tres pilares: programación en diferentes lenguajes, desarrollo de juegos y emprendizaje. Se trata de experimentar a través una formación práctica en proyectos reales de empresas y metodologías innovadoras para el aprendizaje, como la gamificación, herramientas de educación abierta u online. ITAInnova está adscrito al Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón.

