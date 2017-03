Los grupos censuran al alcalde por su intento de cesar "sin pruebas" al gerente de Ecociudad

La concejal del PSOE, Lola Ranera, ha apuntado que el pasado 28 de marzo en la reunión de la sociedad de Ecociudad "nos colocaron en el punto 21, de tapadillo, el cese del gerente, Miguel Ángel Portero, sin hablar con ningún grupo" y basando la propuesta "en un documento con hechos ciertos y valoraciones que se fueron desmontando" en la reunión.

Asimismo, Ranera ha advertido de que no se presentaron pruebas sobre esos hechos y "todo esto enmarcado en una comisión de investigación que se constituirá el día 5, en una visita del alcalde a la Fiscalía" y ha indicado que con esta moción pretenden "censurar al alcalde y a la vicepresidenta de la sociedad, Teresa Artigas, por lo ocurrido y para proceder a la ampliación del objeto de la comisión de investigación".

La concejal del PSOE ha observado, además, que en este caso "en tiempo récord se ha decretado el sobreseimiento libre" de la causa impulsada por el alcalde sobre Ecociudad y ha preguntado a Santisteve por qué solicitó el cese del gerente "con un documento sin pruebas", para opinar que "eso tiene un nombre, un proceso inquisitorial, un acoso y derribo a los trabajadores de Ecociudad" que se inició con la visita del alcalde a la Fiscalía.

"Usted no entiende el concepto de democracia y es autoritario", ha acusado Ranera al alcalde, para reprocharle que intente cesar o quitar a gerentes "sin que los demás tengamos nada que decir. Usted no es un guía espiritual, es el alcalde y sus malas artes le llevan a este acoso a los trabajadores", ha sentenciado, para advertir de que "si sigue hostigando a los trabajadores y acusándolos sin pruebas tendrá algún problema no en esta casa, sino en otras casas".

El consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, ha afirmado que "nunca nos han dejado cambiar el gerente" en esta sociedad, para preguntarse por qué y ha deseado que la comisión de investigación "sea una comisión de la verdad para que se aclaren estos extremos" y ha cuestionado "por qué PP y PSOE no nos dejan investigar Ecociudad y cambiar este gerente".

"Gracias a esta moción se investigará todo esto porque se estudiarán todos los hechos relacionados con el cese, muchos de ellos del gobierno anterior", ha manifestado Muñoz, al estimar que existe "un pacto de silencio entre las dos fuerzas para que esto no se investigue".

"EL PROBLEMA DEL MENTIROSO"

El portavoz del PP, Jorge Azcón, ha estimado que "el problema del señor alcalde es el del mentiroso, el de quien no aguanta la mirada de quien dice las verdades que no quiere escuchar", a lo que ha agregado que el objetivo de esta moción es evidenciar "el ridículo que hicieron en la reunión del consejo de administración de Ecociudad".

Azcón ha advertido de que en este caso se produce una "caza de brujas a un funcionario municipal que no es servil con el gobierno, sino leal con el Ayuntamiento de Zaragoza" y ha acusado al alcalde de ser "fascista" al perseguir a un funcionario "con más de 30 años de servicio a esta casa, a distintos gobiernos de distintos partidos". "Mantenga un mínimo de dignidad en esta cuestión", ha exigido a Santisteve.

El concejal de Cs, Alberto Casañal, ha asegurado que "nos parece lamentable" esta actuación, al sostener que "llevamos dos años pidiendo información, se nos oculta, no se nos da y cuando quieren cesar a una persona no lo justifican".

"Querían cortar la cabeza del gerente antes de que se llegaran a las conclusiones en la comisión de investigación; están obrando de mala fe", ha criticado, para concluir que ZEC "quiere escurrir el bulto y no justifican nada de lo que hacen porque creen que son soberanos y quieren conseguir sus objetivos al precio que sea".

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha dicho que el consejo de Ecociudad del pasado martes "fue de todo menos limpio y fue tenso", especialmente en el punto sobre el gerente de la sociedad, al apreciar que su petición de cese no era oportuna cuando se iba a constituir una comisión de investigación sobre Ecocidad.

"La propuesta era injustificada en la forma y extraordinariamente injusta en el fondo", se hacían "aseveraciones muy graves", ha estimado Asensio, al relatar que se acusaba al gerente de comportamiento "desleal, de ocultación de información" y de otras "aseveraciones que casi son delito, pero no se probó nada".

