El Palau de la Música inaugura la temporada 2017-2018 i aposta per l'emoció del descobriment

El Palau de la Música Catalana ha presentat aquest divendres la programació de la nova temporada 2017-2018.

Zubin Mehta, John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, Jordi Savall, Simon Rattle, Anna-Sophie Mutter i Philippe Jaroussky són alguns dels grans artistes de la música clàssica que protagonitzaran la nova temporada musical del Palau de la Música, que inclou 113 concerts a més d'un ample catàleg d'activitats destinades a escolars i familiars.

La presentació de l’acte ha estat presidida per la Mariona Carulla, presidenta de la Fundació Orfeó Català-Palau, Joan Oller, director general, Simon Halsey, director artístic dels cors de l’Orfeó Català i assessor artístic del Palau de la Música i finalment, Victor García de Gomar, director artístic adjunt.

Segons ha explicat Joan Oller, aquest any el Palau vol posar l’accent en el “descobriment d’aquella música que no coneixem però que ens pot impactar i ampliar horitzons”, per aquest motiu, el Palau focalitzarà la nouvinguda temporada en la presentació d’obres escrites als nostres dies. “Obres contemporànies curosament seleccionades, que arribin a un gran públic, però a la vegada que tinguin una marca de personalitat pròpia” ha afegit.

“Alternarem el plaer del descobriment amb grans noms consagrats” sempre amb la intenció de seguir una línia mestre a l’abast de “l’excel·lència, la proximitat i la participació” ha explicat el director general de la institució.

Es per aquest motiu que la temporada 2017-2018 alternarà les visites amb una pluralitat d’obres però l’Any Monteverdi i els concerts al voltant de Bach i Beethoven continuaran sent els pilars del repertori que s’interpretarà.

Aquest any també hi haurà una aposta pels autors i intèrprets catalans, i d'aquesta manera el compositor convidat serà Albert Guinovart, del que s'estrenarà el seu Rèquiem, o es commemorarà el 80 aniversari, "quatre vegades vint", com ell prefereix, del director Antoni Ros Marbà.

El director artístic dels cors i assessor artístic del Palau, Simon Halsey, ha explicat que el Orfeó, el Cor de Cambra, el Cor Aquest any hi haurà una aposta pels autors i intèrprets catalans i el Cor de Noies protagonitzaran la primera audició a Europa de 'Considering Matthew Shepard', la revisió moderna de 'La Passió' a càrrec de Craig Hella Johnson.

Un altre repte de tots els cors serà l'estrena de la coproducció amb el Festival Grec del 'Monstre del Laberint', de Jonathan Dove, obra encarregada per Simon Rattle i Simon Halsey, que posa l'accent en la crisi dels refugiats.

Els cors del Palau també estaran dirigits la propera temporada per grans batutes, amb una proposta a cappella dirigida per Simon Rattle com a actuació prèvia al concert de la Berliner Philharmoniker, i Zubin Mehta també dirigirà al Orfeó Català, per segona vegada.

El cicle Palau 100, un dels emblemes del Palau, comptarà amb noms d'altura com Sir John Eliot Gardiner acompanyat per la London Symphony Orchestra, Isabelle Faust, Philippe Herreweghe, Anne-Sophie Mutter i Javier Perianes i Pablo-Heras Casado acompanyats per la Filharmònica de Munic, mentre que Bach tornarà a tenir la seva pròpia línia programàtica amb de la mà de Steven Isserlis i Rinaldo Alessandrini, entre altres.

Aquest any el pressupost artístic és de 2, 6 milions d'euros, el mateix que l'any passat.

Cas Palau

Sobre el judici, Oller ha explicat que va haver-hi una reunió amb els treballadors sobre "el que anava a passar" a càrrec dels advocats per informar sobre el procés judicial.



Ha dit que es va demanar als treballadors distreure's el mínim, ja que el judici ha coincidit amb un març de màxima activitat en el Palau, ja que fins i tot la visualització del judici té un "punt d'addictiu".



Mariona Carulla ha dit: "És una cosa que sabíem que havia de passar des del moment zero", i ha explicat que s'està vivint amb normalitat, ajudant als testimonis com al seu moment es va ajudar a la justícia aportant dades.

