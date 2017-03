Feijóo ve "razonable" que Cataluña reciba 4.200 millones y propio de un "pseudogobierno" no ir al acto de Rajoy

O titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá en rolda de prens (XOÁN CRESPO)

El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que 4.200 millones de euros de inversión para Cataluña, a razón "de 1.000 millones al año", es una cifra "razonable", al tiempo que ha censurado que "los responsables" de la Generalitat no acudiesen al acto en el que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, realizó el anuncio y lo ha considerado una actitud propia de "un pseudogobierno".

A las puertas de que el Consejo de Ministros apruebe este viernes los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Feijóo ha subrayado que los recursos del Ministerio de Fomento "van a bajar" porque España debe reducir el gasto, y ha considerado "buena señal" que el Ejecutivo autonómico empiece a concretar lo que se invertirá en cada comunidad.

"Nosotros lo que tenemos como objetivo irrenunciable es que el AVE llegue en 2019; es un objetivo que volvimos a pactar y repactar con el Gobierno central. Vamos a ver lo que da el presupuesto, pero ya anticipo que para Galicia el objetivo es garantizar el AVE en 2019", ha aseverado.

Sobre Cataluña, se ha reafirmado en que el hecho de que Rajoy vaya a Cataluña para "desmontar la tesis" de que en la autonomía "no se está invirtiendo" supone "un acierto político y sociológico". En cuanto a la inversión anunciada, ha reiterado que el compromiso es "de unos 1.000 millones de euros al año".

"Y en Galicia vemos cómo se fue invirtiendo. La de Cataluña es una cifra razonable en relación a su población y a sus necesidades de infraestructuras", ha recalcado, antes de añadir que "la clave" no es solo la cuantía, sino también ver cuál es "la ejecución efectiva" de ese presupuesto, para extraer una conclusión sobre el impacto de la inversión.

"PSEUDOGOBIERNO"

A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo ha hecho hincapié en que resulta "interesante" comprobar que Rajoy convoca un acto para anunciar una inversión en una autonomía y "el gobierno de esa comunidad no asiste a la presentación". A su juicio, es "toda una explicitación" de la "diferencia" entre un Gobierno y otro.

"La Generalitat de Cataluña trabaja para la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España trabaja para los catalanes. Es la gran diferencia entre un gobierno y un pseudogobierno. Creo que eso es suficiente para valorar lo que está ocurriendo", ha remarcado el presidente gallego.

"Cuando un presidente acude a una comunidad para presentar la inversión y los responsables del Gobierno autonómico no acuden no es un problema de cortesía, sino un problema de que no les interesan los asuntos de los catalanes; les interesan sus propios asuntos y su propia supervivencia", ha afeado.

No en vano, ha recalcado que los gobiernos autonómicos deben velar por el bienestar de sus ciudadanos y ha subrayado que son "los representantes del Estado" en sus respectivos territorios, antes de insistir en que él "no recuerda" una situación como la que se dio en el acto de Rajoy.

"NO LES PREOCUPA EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS"

"No les preocupa la resolución de los problemas, ni el progreso de su país, ni el bienestar de sus ciudadanos. En ese acto concreto, el Gobierno catalán no actuó como Gobierno. Es lo que puedo trasladarles porque es lo que pienso", ha recalcado, tras ser preguntado por el calificativo de "pseudogobierno".

Como segundo argumento, ha aludido al no acatamiento de las sentencias de los tribunales o al impulso de partidas ligadas al proceso soberanista con "informes en contra" del Parlament. A su juicio, la Generalitat "no se dedica a gobernar", sino que tiene "otras aspiraciones".

"Sin contar que hay otros diputados independentistas a los que solo les preocupa ellos mismos y no acatar sentencias. Los que quieren estar por encima de la ley, lo que demuestran es que están por debajo de su pueblo", ha zanjado.

