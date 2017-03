La venta anticipada de localidades para el Entierro de la Sardina empieza este jueves por la noche

La venta anticipada de sillas para el Entierro de la Sardina 2017 comenzará en la medianoche del sábado al domingo en la página web de la empresa adjudicataria del contrato del Servicio de colocación de sillas, Gil & Morales, en 'http://www.eventosgil.com'.

Las calles que salen a la venta anticipada del Entierro son Gran Vía Salzillo y Avenida Constitución, según informaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.

Los precios de las sillas vía Internet con IVA y gastos de gestión incluidos se sitúan en 9,10 euros para las sillas de Tribuna en todas las filas y las de primera fila de suelo; así como en 8,60 euros para sillas de segunda y tercera fila de suelo; así como 7,10 euros en la silla de cuarta fila de suelo.

En total, se pondrán a la venta aproximadamente 8.000 sillas. Las entradas que queden sin vender y las zonas que no se pueden numerar (esquinas, etc), se pondrán a la venta el mismo día del Entierro 'in situ'.

Los ciudadanos podrán comprar un máximo de 15 entradas por persona. Cuando se supera un máximo de 1.000 usuarios comprando a la vez, el programa les pasará a una sala de espera, en la que se permanecerá 20 minutos como máximo, seguidamente se pasará a la venta.

