Nuevas aventuras de Rapunzel, con su larga melena dorada aún más mágica y en la televisión

Hagamos memoria, aunque probablemente no haga ninguna falta porque Enredados fue tras su estreno en 2010 un hito para Disney, el equivalente en película de animación a un tsunami de lo más rentable.

Esta película de princesas logró buenas críticas y batió todo tipo de récords gracias a su bien engranada combinación de aventuras, comedia, romance y musical y a la que probablemente sea la pareja Disney con más química y mejor equilibrada: Rapunzel, ingenua, valiente y dotada de un cabello capaz de sanar y rejuvenecer, y Flynn Ryder/Eugene, un bandido encantador que inevitablemente recordaba a Errol Flynn y no solo por su nombre de guerra.

La película tuvo una continuación en 2012 a modo de corto; Enredados para siempre (Tangled Ever After) mostraba la boda de Rapunzel, despojada ya de su melena mágica, aunque los verdaderos protagonistas eran el caballo Máximus y el camaleón Pascal en su empeño por recuperar los anillos (y sembrar de paso el caos por el reino de Corona).

La nueva película para televisión que dará el pistoletazo de salida a la serie, Enredados otra vez (Tangled Before Ever After), se estrenará el viernes 28 de abril en España en Disney Channel a las 21.40 h. La serie arrancará a partir del 12 de mayo.

¿Qué es lo que nos vamos a encontrar ahora, cinco años después? Pues en un plano argumental lo que sucedió entre el final de la película y ese primer beso entre Rapunzel y Eugene y el corto en el que les veíamos casarse. Una serie entera, con una segunda temporada ya confirmada, nacida de una frase.

"Hay una gran línea al final de la película, que fuimos muy afortunados de encontrar. Eugene dice, "después de años y años pidiéndoselo, finalmente dijo sí", y todos pensamos que era simplemente una broma. Pero nosotros nos dijimos, oye, realmente pasa un tiempo entre que se conocen y se casan y podemos contar una historia mayor", explica con entusiasmo Chris Sonnenburg, productor ejecutivo y supervisor de dirección.

¿Por qué vuelve a tener el pelo largo?

Hay dos elementos que sorprenden especialmente al ver las primeras imágenes de la serie. Uno es el cabello de Rapunzel, que vuelve a ser dorado y largo (y ahora aún más mágico) pese a que en la película original termina castaño, corto y carente de magia y en el corto de animación sigue así. El otro es el estilo de la animación, muy alejado del 3D innovador y costoso (crear la película original llevó seis años y unos 260 millones de dólares) que acompañó inicialmente a esta princesa Disney.

Era reacio al principio porque al final es muy satisfactorio en muchos sentidos

Según confiesa Sonnenburg, "el gran reto fue lograr reunir a toda la familia de nuevo. Conseguir a Mandy (Moore, la voz de Rapunzel) y Zack (Zackary Levi, Eugene). A Alan Menken (oscarizado autor de canciones y veterano que ya trabajó en La Sirenita, La bella y la bestia o Pocahontas), a Kevin Kliesch (compositor)... Lograr que todos estuvieran de nuevo a bordo. Ese fue el gran reto. Pero antes de eso, fue necesario poner sentido al hecho de que el pelo de Rapunzel crezca de nuevo, convencerles de que había una historia importante que contar con estos personajes, porque Alan, Mandy y Zack, eran muy protectores".

Eric Coleman, vicepresidente de Disney Television Animation, comparte ese espíritu protector: " Era reacio al principio porque el final es muy satisfactorio en muchos sentidos. Para desarrollar una serie de televisión, que nos parecía una gran idea, había que encontrar una buena razón. No podíamos hacerlo solo porque tuviéramos un título muy popular con un nombre reconocido. Buscábamos una explicación muy satisfactoria a por qué su pelo crece de nuevo. Y se lo dejamos muy claro al equipo creativo. No queríamos tomar un atajo. Tomó mucho tiempo, pero Chris Sonnenburg y Shane Prigmore lograron desarrollar toda una mitología que explicaba el retorno de su pelo".

¿Y no podrían haber dejado su pelo corto?. "Lo discutimos mucho", reconoce Coleman, "la película acaba así y ella está aparentemente muy feliz. Y Rapunzel no es especial únicamente por su pelo. Pero hablamos de lo que quería la audiencia y decidimos que cuando la gente piensa en Rapunzel, el personaje que conocen y aman tiende a ser la Rapunzel del pelo largo".

Claire Keane, la mano de Rapunzel

En cuanto al estilo de animación, está inspirado directamente en la obra de Claire Keane, la artista que pintó los murales que se ven en la torre. "Claire es muy parecida a Rapunzel, es una pintora, también es cantante, baila... Yo sabía desde el principio que si había que contar más de Rapunzel, quería verlo como si fuera Rapunzel la que estuviera pintando y contándonos su historia", cuenta Sonnenburg.

Tenemos, literalmente, la mano de Rapunzel dibujando

“Tenemos, literalmente, la mano de Rapunzel dibujando", corrobora Ben Balistreri, supervisor de producción. "Es la historia de Rapunzel. Y si ella es la que cuenta la historia. ¿Cómo lo haría? Es una artista, está pintado todo el día. Pinta sus murales, pinta en el suelo… Rapunzel no estaría manipulando computadoras, dibujaría. Conscientemente hicimos que pareciera pintado a mano".

De hecho, la princesa fue el primer personaje que crearon y que definió al resto: "Trabajamos realmente duro en el personaje de Rapunzel, más que en ninguno otro. Sabíamos que Rapunzel iba a dictar en gran medida cómo iba a ser el resto de la serie. Intentamos un montón de diseños diferentes, desde tipo cartoon a súper realistas. Tras tenerla a ella vinieron Eugene, Maximus, Pascal… ", explica Balistreri.

"Rapunzel es una de las princesas, juega un papel muy grande en la compañía. Se decidió no hacer una segunda película. Pero es un gran personaje", explica Eric Coleman. "La película es muy hermosa, pero la animación CGI que se usó es algo que nosotros no podríamos nunca reproducir en una serie de televisión. También dedicamos mucho esfuerzo a encontrar el estilo adecuado para la serie. Que tuviera relación con la película pero se sostuviera solo".

Y de la mano de Rapunzel llegó también la música y las canciones que acompañan la serie. "Cuando empezamos a trabajar en la película, miramos los bocetos de Rapunzel, su pelo largo, sus pies descalzos, la guitarra, y recordamos inmediatamente a Joni Mitchell, el pop rock, los sesenta... y eso se convirtió inmediatamente en nuestra guía. La serie es más contemporánea, pero sigue esas mismas bases", cuenta Glenn Slater, galardonado letrista cuyo trabajo acompaña al de Alan Menken.

Slater destaca la responsabilidad que supone crear música para Disney: "afortunadamente los directores eran muy ambiciosos con lo que querían musicalmente de la serie y hemos podido hacer canciones que podrían estar perfectamente en Broadway. Pasamos mucho tiempo trabajando para lograr canciones que se quedaran grabadas en la memoria y el corazón".

El primer tema que vamos a encontrar con esa aspiración es Wind in my Hair. "Fue una canción que hicimos para la película, para los títulos de crédito. Es una canción que conducía al futuro de Rapunzel. Empecé a escribir la canción sobre libertad, exploración, la alegría de estar con Eugene".

El letrista también destaca la calidad de las voces con las que han trabajado, con Mandy Moore y Zachary Levi en cabeza: "son actores y cantantes, que es diferente a ser solo cantantes. Ponen de tal manera el corazón en la interpretación que podemos escribir para ellos cosas más complicadas".

En la versión doblada en español las voces serán las mismas que en la película: Carmen López como Rapunzel y Javier Lorca y Tony Mateo (canciones) como Flynn/Eugene.

Y la serie de 'Big Hero 6' en otoño

Enredados no es el único largometraje reciente de Disney que volverá en forma de serie en Disney Channel. También recorrerá ese camino Big Hero 6, la película más japonesa hasta la fecha de la compañía, una rareza en muchos sentidos que era una declaración de amor a la innovación científica y tecnológica y una reivindicación de los chavales estudiosos, aficionados a la ciencia y la tecnología.

En otoño podremos ver la continuación de las aventuras de Baymax, el adorable robot inflable con espíritu de sanador y los poderes de Mazinger Z, y el grupo de jóvenes que lograron convertirse en súperheroes gracias a su inteligencia y conocimientos liderados por Hiro Hamada, que tendrá que compaginar su tarea de proteger la ciudad de San Fransokyo con sus estudios en el Instituto de Tecnología.

Los creadores de esta continuación, que empleará animación en 2D tradicional, son los 'padres' de Kim Possible, Mark McCorkle y Bob Schooley.

¿Y habrá más adaptaciones de largometrajes a serie de televisión? Eric Coleman no habla de títulos concretos, pero deja la puerta claramente abierta: "Estamos interesados en desarrollar la herencia de Disney, pero lo más importante para nosotros no es coger algo que resulte familiar, sino algo con lo que creamos que podemos trabajar de manera específica, que puede funcionar en la televisión, que es un espacio diferente al cine o al teatro".