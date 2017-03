Bilborock acoge el concierto de The Riff Truckers, ganadores del Pop Rock Villa de Bilbao en 2010

Según ha explicado el Ayuntamiento bilbaíno, el programa Let's Jo! es una iniciativa municipal que pretende "otorgar la oportunidad a bandas de música noveles bilbaínas, compuestas por jóvenes de entre 15 y 35 años, de dar a conocer sus trabajos, mostrando su música en directo".

Cuatro bandas noveles de la Villa han sido seleccionadas en una convocatoria abierta para actuar en sendos conciertos en Bilborock en los meses de marzo y mayo, como teloneras de grupos de referencia.

El primer concierto se celebrará este viernes, 31 de marzo, y tendrá como banda principal a The Riff Truckers, primer premio del Concurso

Pop-Rock Villa de Bilbao en 2010 en la categoría Pop Rock. "Este grupo combina en su repertorio el rock'n'roll, el country y el blues", han recordado desde la organización.

Tras dar más de 50 conciertos por Euskadi y parte del Estado, en 2009 grabaron su primer cd 'On route', con el que cosecharon "muy buenas críticas de prensa y público", además de tener la oportunidad de actuar en festivales como el Bilbao BBK Live. Después de lanzar en 2013 su segundo trabajo, 'Healing the soul', ahora están a punto de presentar su nueva grabación.

Como teloneros tocarán las bandas Bonzo, "con el rock como columna vertebral de su música y pinceladas de pop, blues, jazz y funk", y Lehen Taldea, "una formación que se basa en la improvisación centrada en estilo hard rock", han destacado los responsables del programa.

La segunda cita tendrá lugar el viernes 12 de mayo, encabezada por Vhäldemar, una banda de "heavy/power metal" de Bizkaia. Su primer disco, 'Fight to the End' (2002), fue editado por toda Europa, Japón, Rusia, Norteamérica y Sudamérica. Posteriormente, publicaron 'I Made My Own Hell' (2003), 'Metal of the World' (2010) y 'Shadows of Combat' (2013). Han actuado en festivales de prestigio como el BBK Live (2007) o Leyendas Del Rock (2012) y actualmente están preparando la grabación de nuevos temas.

Los conciertos, que forman parte de la oferta de ocio nocturno para jóvenes #BilbaoGazteNight, será gratuita y estará abierta hasta completar aforo.

