El Ayuntamiento abrirá expediente administrativo a Aguas de Valladolid por "no facilitar datos sobre los trabajadores"

La edil de Valladolid Toma la Palabra ha mantenido este martes una reunión con el Comité de Empresa de Aguas de Valladolid, que ha presentado una propuesta para el acuerdo de subrogación con el cual Sánchez ha destacado que hay "bastante coincidencia".

Sin embargo, la concejal ha recordado que mientras el Consistorio no disponga de los documentos relativos a los 159 trabajadores que conforman la actual plantilla y al contrato con Aguas de Valladolid no se podrá afrontar la subrogación. Esta información, ha insistido, "tenía que haberse facilitado por lo menos cuatro meses antes del final de la concesión", la cual concluye el próximo 30 de junio.

Así, el Ayuntamiento procederá a iniciar un expediente sancionador a la empresa privada, después de que esta se niegue a facilitar la documentación relacionada con el objeto de la concesión. "No nos han dado la información basándose en que en la actualidad han interpuesto un recurso contencioso administrativo y que tenemos que esperar a que resuelva la sala", asegura la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, respecto al referido expediente.

"Pero tanto el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales como el propio contrato de la concesión obligan al concesionario a proporcionar al Ayuntamiento toda la documentación relacionada con el objeto de la concesión. Ello es independiente del recurso presentado, y por lo tanto iniciaremos un expediente administrativo por incumplimiento de contrato", ha justificado la concejal.

En concreto, ha citado que el artículo 127 del Reglamento citado dispone que la Corporación concedente ostenta la potestad de fiscalizar la gestión del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, y la documentación relacionada con el objeto de la concesión, así como imponer al concesionario las correcciones pertinentes por razón de las infracciones que cometiere.

Una vez dilucidado el expediente, han apuntado las mismas fuentes, podría derivar en una sanción económica para la empresa.

La edil de Medio Ambiente ha puntualizado que "sería como decir que una empresa que recurre a una administración puede incumplir un contrato que tiene en vigor y entendemos que no puede ser así, menos en un tema tan sensible como es el de los trabajadores". "Hay acuerdo con ellos y nos urgen esos datos para seguir adelante con la subrogación de estos", ha continuado.

La decisión de formalizar el expediente administrativo se ha tomado en la mañana de este martes, después de una nueva reunión de Sánchez con el Comité de Empresa de Aguas de Valladolid. Ambas partes comenzarán a darse de manera periódica cada quince días ante el inminente cambio de gestión del ciclo del agua.

"Ha habido bastante acuerdo con el documento de condiciones de subrogación que nos mandaron, y que esencialmente se basa en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que dispone la incorporación en la nueva entidad en las mismas condiciones que tienen ahora, hasta que se negocie un nuevo convenio colectivo", ha precisado María Sánchez.

NEGOCIACIÓN DEL FUTURO CONVENIO, EN OCTUBRE

Esta negociación, ha puntualizado, tendrá lugar a partir del próximo mes de octubre, tal y como se ha acordado con los propios trabajadores que pasarán a formar parte de la Entidad Pública Empresarial.

"Hemos hablado también que ese documento no se va a poder firmar hasta que no tengamos todos los datos de las nóminas de los trabajadores. A día de hoy tenemos la masa salarial, sabemos los 159 empleados que tiene a día de hoy la empresa, pero estamos pidiendo esos datos que no nos han dado aún", ha precisado.

Por último, Sánchez ha insistido en la petición de información a Aguas de Valladolid. "Cuando acaba un contrato en el Ayuntamiento, si quiere seguir gestionando de forma indirecta, debe sacar una licitación y necesitaríamos de igual manera esos datos. Por tanto estamos en nuestro derecho de pedírselos a la empresa y de abrir expediente administrativo, ya que nos lo tenían que haber entregado cuatro meses antes de que terminara este contrato", ha recalcado.

