PSOE se niega a convocar elecciones, como pide C's porque generaría "más inestabilidad"

El secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, ha asegurado este martes en rueda de prensa que la posición de Ciudadanos (C's) es "crucial" para solucionar la crisis política de la Región, aunque niega que sea el momento de convocar elecciones; condición que pone la formación naranja para apoyar la próxima semana la moción de censura de los socialistas contra el presidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez.

A su juicio, un proceso electoral generaría una "inestabilidad de meses" a la Región, así como una prórroga de la situación que se vive en la Comunidad "y no nos garantizaría resultado de ningún tipo". Tovar ha advertido de que con unas elecciones se volvería "al resultado de partida. No nos parece adecuado".

Los socialistas abogan por un Gobierno regional con mayoría parlamentaria que sea capaz de realizar una "limpieza democrática" y que cuando pase ese periodo, en las próximas elecciones, que decidan los ciudadanos.

El PSOE mantiene los términos que planteaban en la moción de censura cuando la registraron el viernes pasado y es que ésta sea "constructiva" para "dar estabilidad a la Región" y Gobernar durante lo que queda de legislatura. "Todo lo que no sea el marco en el que nos movemos es desenfocar la situación", ha asegurado el secretario general de los socialistas.

Tovar ha puesto la pelota en el tejado de Ciudadanos advirtiendo que la posición de la formación naranja es "crucial" y que de ellos depende decidir si quieren que siga gobernando la Región de Murcia el PP con Pedro Antonio Sánchez a la cabeza o un nuevo gobierno de "regeneración, limpio, que dé la cara y no mienta". No obstante, ha advertido que si Ciudadanos se decantara por la primera opción, a él no le tendrían que dar explicaciones, pero sí a los votantes de Ciudadanos.

Los socialistas no comprenden por qué el líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado en la prensa que no hay coincidencias entre los programas políticos de ambas formaciones. Según Tovar, más de 300 medidas de los programas electorales coinciden, "con lo que ya tenemos una buena base para poder negociar".

En concreto, según los datos aportados por Tovar, en la Asamblea Regional, el 75 por ciento de las iniciativas presentadas las han aprobado PSOE, C's y Podemos; el 83 por ciento han sido votadas a favor por C's y PSOE; el 80%, por Podemos y Ciudadanos y el 89 por ciento por PSOE y Podemos.

"Cuando se trata de solucionar los problemas de la Región estamos bastante de acuerdo todos", ha dicho Tovar aludiendo a que el 65 por ciento de las iniciativas que se han debatido en la Asamblea se han aprobado por unanimidad.

Ha apuntado que el objetivo del PSOE en la crisis es "que la Región de Murcia salga dignamente de este atolladero en el que se le ha metido". Añade que no van a jugar a otras especulaciones porque "nos jugamos 22 años de malas políticas, de una forma de trabajar para los amigos, amiguetes y una política hecha a medida de unos intereses muy concretos".

Por último, ha señalado que el PSOE hasta el momento de la votación de la moción de censura considerará que el acuerdo con Ciudadanos "es posible" porque están dispuestos a la negociación.

