El PP critica la "cobardía" de Santisteve por no comparecer en las Cortes para hablar de la ley de Capitalidad

El diputado del Partido Popular (PP) en las Cortes autonómicas, Miguel Ángel Lafuente, ha lamentado la "cobardía política", "oscurantismo" y "dejación de funciones" del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, al negarse a comparecer sobre el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Aragón respecto a la ley de capitalidad, como le habían pedido los 'populares'.

En rueda de prensa, Lafuente ha subrayado que "jamás" un representante público "ha despreciado de semejante manera al Parlamento de Aragón" ya que si bien no tiene obligación legal de comparecer, "ha declinado tres veces mínimo" en seis meses acudir diciendo que no podía y ahora lo "remata" enviando una carta en la que considera que "ha decaído el objeto de la comparecencia" y que "no es oportuno acceder" a la solicitud del PP.

Lafuente ha criticado que Santisteve "interpreta la voluntad" de su grupo porque ahora la comparecencia "está más vigente que nunca" porque aunque el PP la pidió antes de que se firmara el acuerdo, ahora ha estimado que "es más importante" conocer la opinión del alcalde de Zaragoza.

El diputado del PP ha rechazado que Santisteve "interprete la voluntad" de su formación "para saber si ha decaído o no la intención de ese grupo parlamentario" de recibir aclaraciones y ha comentado que no quiere acudir porque "le da vergüenza venir a explicar a los aragoneses, no al PP" lo que ha firmado.

A su entender, "no ha venido por varias circunstancias", como el hecho de que se haya alcanzado un acuerdo "a espaldas de los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza", cuando "él aludía a la transparencia y a sus dotes negociadoras" y porque "ha firmado una claudicación de la autonomía municipal de la capital aragonesa, fudamentalmente en materia urbanística" y también en ordenación del territorio.

En concreto, "no puede explicar que el consistorio haya cedido competencias al Gobierno de Aragón" y por tanto "la capacidad de decisión", y, al mismo tiempo, "le han colado más competencias impropias" de las que ya tenía, por ejemplo, en materia educativa, ha sostenido el diputado del PP.

También ha señalado Lafuente que el acuerdo suscrito "suprime la singularidad que en los borradores anteriores tenía la ciudad de Zaragoza por la capitalidad y lo iguala a cualquier otro municipio de Aragón que preste cualquier tipo de servicios".

Asimismo, ha continuado, "después de dos años de negociaciones, se deja en la cartera muchos millones de euros", como los que proponía el Gobierno anterior PP-PAR y que "el actual presidente de Aragón no quiso firmar diciendo que era cicatero".

HIPOTECA A ZARAGOZA

Miguel Ángel Lafuente ha considerado que el alcalde de Zaragoza "no puede estar haciéndolo peor", la carta rechazando comparecer "es una ofensa" y "ha hipotecado a la ciudad a espaladas de los grupos municipales".

Todo esto "no tiene el valor político de venir a explicarlo" porque "ha vendido a la ciudad de Zaragoza en función de los intereses del Gobierno de Aragón y del grupo de Podemos en las Cortes", actuando con "imposición, sin negociación", así como con "opacidad".

El diputado del PP ha reconocido que "no disponemos de herramientas legales para actuar" ya que "no tiene la obligación legal de venir a comparecer", pero "sí de herramientas morales" para decirle que "no lo ha hecho bien", que "un representante público no puede despreciar al parlamento de esta manera y no se puede considerar por encima del bien y del mal para dar explicaciones de su actuación".

Ha añadido que el proceder del alcalde "es de lo peor" que ha habido en la Comunidad ya que "pasa por encima" de las Cortes y no quiere dar explicaciones.

Según Lafuente, "lo único positivo es que puede engañar a algunos durante un tiempo, pero no a todos durante todo el tiempo" y con esta forma de actuar, la ciudad de Zaragoza y los aragoneses "pueden ver qué es la nueva política y la transparencia", "más allá de lo que algunos quieren disfrazar y vender".

