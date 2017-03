Arroyo advierte a Cs que Tovar "no se irá" y pide que no apoye la moción de censura hasta que la Justicia resuelva

La portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, ha advertido a Ciudadanos que el secretario general del PSOE-RM, Rafael González Tovar, "no se va a ir" si le invisten presidente de la Comunidad, y ha pedido a la formación naranja que no apoye la moción de censura promovida por los socialistas hasta que la Justicia resuelva sobre el caso 'Auditorio' en el que figura como investigado el actual jefe del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez.

"No podemos presionar a la Justicia y queremos que decida de manera independiente", según Arroyo, quien ha insistido en pedir a Ciudadanos "que no apoye esa moción de censura antes de que la Justicia resuelva", tal y como ha señalado en declaraciones al programa 'Espejo Público', de Antena 3, recogidas por Europa Press.

En su opinión, hay "sólo" dos opciones, que pasan por hacer presidente al también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Rafael González Tovar, que es el candidato que propone el PSOE en su moción de censura, o "ser justos". Y Arroyo ha pedido a Cs "que sean justos, que no se precipiten y no apoyen esa estrategia política del PSOE".

"Aquí tememos que vayan a firmar una moción de censura que sumen sus votos a los del PSOE y Podemos para hacer presidente a Rafael González Tovar, que es un presidente que no quieren los murcianos y que no cuenta con el respaldo de la Región de Murcia", ha aseverado Arroyo. En concreto, ha criticado que González Tovar sería un presidente "que ha recogido los mayores fracasos electorales de la Región de Murcia en su partido, el PSOE, y un político que no cuenta con ningún tipo de respaldo, ni siquiera con el de su partido".

En este sentido, ha advertido que Tovar "no se va a ir" si le invisten presidente, y se pregunta "qué le hace pensar a Ciudadanos" lo contrario. Sobre todo, añade, cuando el PSOE "se precipitó" y presentó una moción de censura "cuatro días antes" de finalizar el ultimátum planteado por Ciudadanos, el lunes 27 de marzo, en contra del planteamiento de la formación naranja, que pidió al PSOE que "no la registrara" hasta que se cumpliera ese plazo.

"Tememos que hagan presidente a Tovar sin que haya motivos ni justificación posible" ha lamentado Arroyo, quien ha reprochado que el líder socialista "lleva más de 20 años queriendo entrar al Gobierno de la Región de Murcia con denuncias políticas, con una estrategia política continuamente". Sin embargo, ha señalado que la Justicia "nunca ha dado la razón a esas denuncias políticas, siempre las ha archivado".

En el caso de Pedro Antonio Sánchez, ha señalado que se acumulan "más de una decena de procedimientos judiciales", y "siempre tienen el mismo origen: son denuncias políticas del PSOE". A su juicio, está "clara" la "estrategia política", por lo que ha pedido a Ciudadanos "que sea responsable y que no se eche en brazos del PSOE y de Podemos".

"Que no haga presidente de la Comunidad a Rafael González Tovar, porque no hay motivos para ello y no se lo van a perdonar nunca los murcianos", ha insistido Arroyo. Por el contrario, ha recordado que "nos encontramos en la recta final" del caso 'Auditorio' y la Justicia "va a resolver", por lo que ha instado a demorar esa moción de censura hasta que la Justicia haya hablado.

SOBRE LA TRAMA PÚNICA, "NUNCA SE FIRMÓ NADA"

Arroyo también se ha referido a las grabaciones telefónicas desveladas este lunes por la Cadena Ser, sobre un supuesto pacto alcanzado entre la trama 'Púnica' y el ahora presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Al ser preguntada por este asunto, la portavoz del Gobierno murciano ha aclarado que a Sánchez "no le sacaron el contrato, nunca se firmó nada, nunca se contrató nada, nunca se encargó nada y nunca se acordó nada".

Ha recordado que el propio presidente de la Comunidad "no ha negado que hubo conversaciones y reuniones durante más de un año", porque los investigados en la trama ofrecieron "insistentemente" ese tipo de ofertas en la Comunidad Autónoma a Pedro Antonio Sánchez cuando era entonces consejero de Educación, pero "nunca se hizo nada".

"Esa era la intención que tenían los investigados de la trama, hacerlo de esa forma e, incluso, registrarlo como una partida que era de formación que, según esos investigados, existía en la Consejería", según Arroyo.

Sin embargo, la portavoz del Gobierno murciano ha señalado que, gracias a certificados oficiales de empleados públicos, se ha demostrado que "no existía esa partida" de formación y que "nunca se inició ningún tipo de procedimiento administrativo en la Comunidad y, por tanto, nunca se hizo nada".

Además, ha señalado la consejera portavoz, "el propio Alejandro de Pedro, en unas declaraciones a la COPE en las últimas semanas, confirmaba que nunca se firmó nada con Pedro Antonio Sánchez en Murcia, que nunca se hizo nada y que sí que se ofrecieron algunas cuestiones que iban recogidas en hojas de servicio, pero que no llevaban los datos, ni las firmas ni se había materializado ese tipo de encargo".

Por lo que la portavoz del Gobierno regional ha manifestado que las declaraciones "no son nada nuevo, esas son las que ya se tuvieron en cuenta y que el máximo órgano competente del Ministerio Público, la Fiscalía Anticorrupción, ya dijo que no había motivos para investigar, en este caso, a Pedro Antonio Sánchez".

CUMPLIENDO HASTA LAS COMAS DEL PACTO CON Cs

Sobre el pacto con Ciudadanos, ha insistido en que el pacto "se está cumpliendo, hasta las comas; se está cumpliendo todo lo relacionado a las medidas de creación de empleo, creando cien empleos al día, por encima de la media, bajando impuestos".

El único punto de controversia "es la interpretación política que hace Ciudadanos del 'si me imputan, me iré'", ha manifestado Arroyo, pues "la interpretación política que hace el presidente es la misma que hace Ciudadanos en toda España menos en Murcia".

En este sentido, ha puesto como ejemplo al alcalde de Granada del PSOE, "al que mantienen porque la línea roja está en la apertura del juicio oral", así se ha preguntado, "por qué eso que vale en el resto de España, no vale en Murcia".

Tras lo que ha aclarado que "el presidente se irá si le imputan". Y es que, ha enfatizado, el presidente "no está imputado", en este sentido, ha hecho hincapié, en que Pedro Antonio Sánchez ha ido a declarar como investigado, "y todavía el juez no ha dicho si se le imputan formalmente esos delitos o no".

Es lo que le pedimos a Ciudadanos, ha continuado la consejera del ramo, "no estamos en ese momento, todavía no se le ha imputado ningún delito y por eso le pidamos que no se precipite". A su parecer, "todo obedece a una estrategia política" y el presidente "cumplirá su palabra cuando la Justicia resuelva" y si es inocente, ha preguntado, "quién repara el daño".

Finalmente, Arroyo ha señalado que no tienen ningún calendario, "sabemos lo que ha dicho la propia Justicia, el fiscal jefe declaró hace unos días que este tema se iba a resolver relativamente rápido, el juez instructor dijo que este tema no le iba a quemar en las manos y ayer mismo los cinco peritos ratificaron en su declaración sus informes en los que señalaban que todo el dinero de la subvención que recibió Pedro Antonio Sánchez para el Auditorio de Puerto Lumbreras está invertido en la obra".

Por lo que "está demostrado que el origen de la denuncia no tiene sentido porque está justificado y demostrado que todo el dinero está en la obra", lo que toca ahora es esperar, "no podemos poner plazos a la Justicia pero creemos, según lo que ha manifestado la propia Justicia en los últimos días, que queda poco".

Así, ha concluido, "le pedimos a Ciudadanos que ahora que estamos en la recta final, no se precipite y esperemos a votar esa moción de censura una vez que la Justicia haya hablado; es lo más justo".

Consulta aquí más noticias de Murcia.