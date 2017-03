Iceta desea que Rajoy haga "propuestas concretas" en su visita a Cataluña para resolver el problema catalán

Tras mantener un encuentro en Bilbao con la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, para analizar la situación política que viven Euskadi y Cataluña, y el papel de los socialistas en ambos territorios, Iceta se ha referido a la visita de Rajoy a Cataluña para anunciar proyectos de inversiones.

"Yo siempre he defendido que los presidentes de los Gobiernos de España visiten Cataluña más a menudo y, si además lo hacen para anunciar inversiones largamente reivindicadas, mejor", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo del PP en los últimos cinco años "no ha practicado el diálogo con las instituciones catalanas". "Recientemente ha anunciado que está dispuesto a hacerlo y yo espero que así sea. Y espero que, al margen de los anuncios que puedan producirse, la voluntad de diálogo del Gobierno de España se concrete y consiga llevar también a la mesa al Gobierno catalán", ha añadido.

El líder de los socialistas catalanes ha dicho que, "si algún reproche hacen a los dos Gobiernos, es su incapacidad de dialogar desde al menos el año 2011". "Si llegara ese acuerdo ahora, sería muy bienvenido", ha manifestado.

Tras señalar que desconoce si el hecho de que Mariano Rajoy vaya ahora a Cataluña "coincide con algo", ha apuntado que, "en cualquier caso, sí que hay que constatar que desde el Gobierno de España se vienen emitiendo mensajes en favor del diálogo" que espera que "vengan acompañados de algo más que palabras y gestos".

"Y si mañana el presidente del Gobierno hace propuestas concretas, las analizaremos y valoraremos, y seguramente, las saludaremos. Porque, no solo es que no haya habido diálogo, sino que no ha habido ningún tipo de propuesta por parte del PP hasta la fecha, que no sea sencillamente poner en manos de los tribunales la cuestión. Por lo tanto, si al margen de inversiones o de los anuncios que se quieran hacer, hay líneas concretas sobre las que se pueda luego trabajar, mejor que mejor", ha concluido.

