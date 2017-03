Policías afectados por las comisiones ilegales exigirán que se convoquen todas las plazas que marca la sentencia

Los Policías Nacionales a los que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón resolviendo que en Asturias se conceden demasiadas plazas de Policía Nacional "por enchufe" a través de mecanismos como la comisión de servicios, han advertido de que estarán vigilantes con el cumplimiento de la sentencia en su integridad y no permitirán que se convoquen menos plazas de las que deberían convocarse.

Así lo han manifestado el responsable del sindicato Alternativa Sindical de Policías, ASP, en Asturias, Miguel Ángel López, así como el abogado de la Plataforma de Policías afectados, Dionisio Blanco. Ambos rechazan de plano la propuesta inicial que de manera interna ha dado a conocer el sindicato CEP y que habla de la convocatoria de 19 plazas en cumplimiento del fallo del Tribunal.

Una cifra "a todas luces" muy alejada de la que ambos consideran debería convocarse y que desde ASP consideran "una muestra más de que se están riendo de los policías que siguen esperando poder regresar a la región".

"Nosotros ciframos en cerca de 90 las comisiones ilegales, porque además tenemos nombres y apellidos y ahora vienen con una propuesta de convocatoria de 19 plazas. No es eso lo que se ha ganado, creo que lo que hacen es lanzar esa propuesta para ver si nos callamos, pero esa no es la sentencia", ha manifestado Miguel Ángel López.

El letrado Dionisio Blanco ha recordado que se están dejando fuera de manera deliberada las plazas que ocupaban los policías de la desaparecida Unidad Adscrita y denuncia además que la parte interesada no conocen esa propuesta provisional que ha hecho circular el CEP y tampoco se ha comentado nada a la Sala de lo Contencioso.

"No se ha comunicado nada, yo como abogado no tengo conocimiento de nada de manera formal porque de haberlo tenido ya hubiese presentado un escrito de incidencia de ejecución porque eso no se ajusta en modo alguno a lo que dice el fallo", insiste Blanco.

Pero además, tanto el sindicato ASP como el representante de la plataforma denuncian además que "siguen con las comisiones ilegales y a pesar de la sentencia siguen trayendo a los suyos" algo que aseguran "no se puede tolerar" y contra lo que seguirán luchando.

EL FALLO

A principios de año el juez dio la razón a la plataforma constituida por policías asturianos que trabajan fuera de la región y que llevan tiempo luchando contra el "enchufismo" en la adjudicación de los traslados a Asturias. Lograron así que se anulase parcialmente la parte relativa a las plazas asturianas del concurso general de méritos convocado por la Dirección General de Policía en 2014, pero también tienen recurrido el de 2015.

El fallo estima ampliar el concurso general de méritos de 2014 incluyendo entre las vacantes todas las plazas que se encontraban en comisión de servicio y llevaban más de un año ocupando la plaza, así como todas las que se encontraban en comisión de servicios y llevaban menos de un año salvo que se justifique suficientemente el motivo de no ofertar esa plaza por concurso de méritos. Igualmente exige incluir todas las plazas que ocupaban la ya desaparecida Unidad Adscrita.

