Sindicatos de Nueva Pescanova aplazan la huelga tras acordar con empresa y mediadores seguir con la negociación

Los sindicatos con representación en Nueva Pescanova han aceptado aplazar la huelga indefinida convocada a partir del 3 de abril, y retirar otras medidas de presión, como los piquetes informativos de los sábados, tras llegar a un acuerdo con la empresa y con los mediadores de la Inspección de Trabajo para establecer un calendario de negociaciones para pactar un nuevo convenio.

Así lo han trasladado los representantes sindicales tras las reuniones mantenidas durante la jornada de este viernes en un hotel de la ciudad de Vigo. Según han avanzado tanto los portavoces de la plantilla como la propia empresa, las partes volverán a reunirse los próximos días 29, 30, 31 de marzo y 1 de abril, con presencia de los mediadores de la Inspección de Trabajo.

Mientras duren las negociaciones, los sindicatos convocantes de la huelga, CIG, UGT, USO y CUT, se han comprometido a aplazar esa medida de presión. Del mismo modo, el sindicato mayoritario en el área de administración de la empresa, CC.OO., ha suspendido los paros parciales (una hora todos los martes y jueves del mes de marzo) en tanto siga habiendo reuniones.

No obstante, se mantiene la asamblea convocada (por todos los sindicatos, menos CC.OO.) para este sábado a las 10.00 horas en Chapela. Allí se informará a los trabajadores de la decisión adoptada este viernes, y no se descarta avanzar en un nuevo calendario de movilizaciones, que quedaría perfilado para poner en marcha en caso de que no se llegase a un acuerdo el próximo 1 de abril.

Por su parte, Nueva Pescanova también ha aceptado retirar su 'ultimatum' de aplicar el convenio estatal del sector de elaborados en caso de que este viernes no se hubiera alcanzado un acuerdo sobre el nuevo convenio.

NEGOCIACIÓN

En todo caso, las posiciones de ambas partes no se han movido porque este viernes ni siquiera se ha empezado a debatir el contenido de las propuestas. De hecho, buena parte de la jornada se ha agotado debatiendo la composición de la mesa de negociación, ya que los sindicatos que habían convocado la huelga se negaron a sentarse con los representantes de CC.OO., y hubo que 'dividir' esa mesa en dos.

La presidenta del comité del centro industrial de Chapela, Candelaria Martínez (CIG), ha lamentado que Nueva Pescanova se haya mantenido "inamovible" con respecto a sus "líneas rojas": la reducción salarial en las nuevas contrataciones y la flexibilidad de las jornadas.

Por su parte, Ricardo Castro, de CUT, ha advertido de que, si llegado el día 1 de abril no hay un acuerdo, "la situación se vuelve complicada", y ha recordado que las negociaciones sobre el nuevo convenio se están desarrollando desde hace casi un año.

Mientras, Francisco Vilar, de CC.OO., ha insistido en que este sindicato "rechaza las pretensiones de las empresa", y considera "inaceptables" cuestiones como la "discriminación salarial", el "fraude" en las contrataciones, o la subida de sueldos del 1 por ciento ofrecida por la empresa, cuando los empleados de la pesquera llevan desde 2012 con el sueldo congelado.

Consulta aquí más noticias de Pontevedra.