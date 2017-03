Urruzuno (EH Bildu) no descarta "operaciones de la Guardia Civil" antes del anunciado 'día del desarme' de ETA

El parlamentario de EH Bildu Unai Urruzuno ha sostenido que los llamamientos de los conocidos como 'artesanos de la paz' a una "implicación social y popular" en el anunciado acto de desarme de ETA se pueden deber a que "quizá no haya una seguridad al cien por cien de que no se vayan a producir actuaciones policiales". "No descartamos operaciones de la Guardia Civil antes del 8 de abril", ha añadido.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el representante de la coalición soberanista ha considerado además que el Gobierno vasco no ha estado "en el lugar que le correspondía" en los últimos cinco años tras el anuncio de ETA de cese de la actividad armada y ha instado a los Ejecutivos de España y Francia a "no actuar como el perro del hortelano".

Cuestionado por el anuncio de entrega de armas de ETA previsto para el próximo 8 de abril, Urruzuno ha lamentado que el proceso de desarme se haya visto estos años "con innumerable obstáculos, principalmente por la actitud saboteadora de los Gobiernos español y francés" y ha valorado que el "proceso de culminación" se haya dejado ahora en manos de ciudadanos del País Vasco francés.

"Si la propia ETA está dispuesta a dejar en manos de esas personas un proceso de tal calado, a todos nos debería dar cierta confianza y lo que nos corresponde es estar a la altura de lo que se nos pide. Ellos están destacando la importancia de la implicación social y de las instituciones y nosotros nos remitimos a lo que nos piden. Si ven importante una implicación masiva el 8 de abril, al resto nos corresponde estar a la altura de las circunstancias", ha defendido.

De este modo, ha incidido en que si los denominados 'artesanos de la paz' han considerado que la vía anunciada de escenificación es "la más eficaz, al resto nos corresponde estar al servicio de lo que nos demandan".

"Implicación social y de las instituciones. No creo que debamos banalizar un acontecimiento tan importante como va a ser el desarme. No creo que ellos estén por la labor de echar por la borda un proceso de tal calado", ha añadido.

Cuestionado por las afirmaciones del secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, en las que calificaba el desarme de "acto de desobediencia y soberanía popular", Urruzuno ha afirmado que desde Euskadi se ve "con una perspectiva diferente a la que se vive en Iparralde", donde existe una "una cohesión infinitamente mayor".

A su juicio, desde "Iparralde nos están dando una lección en ese sentido, ya que se sitúan en otro escalón, en otra altura de mira política". "Puede ser que los llamamientos que se nos hacen desde Iparralde los veamos con otra óptica diferente", ha añadido.

De este modo, ha subrayado que lo importante es que el proceso se lleve a cabo "de una vez por todas" ya que "todos somos conscientes de los riesgos que ha habido hasta ahora".

"Puede ser también que el llamamiento a esa implicación social y popular se deba a que quizá no haya una seguridad al cien por cien de que no se den actuaciones policiales. Entra dentro de la lógica normal el pedir un arrope social para lo que se va a hacer", ha manifestado.

Por ello, ha destacado que a los Gobiernos de España y Francia lo que se les pide es que "no actúen como el perro del hortelano" y "si no van a contribuir, que no entorpezcan el paso que se va a dar".

A su juicio, la situación ha cogido al Ejecutivo español "a contrapié y se está intentando situar en ese escenario a la expectativa", y por ello, "no descartamos operaciones de la Guardia Civil antes del 8 de abril, de ahí los llamamientos" de los llamados 'artesanos de la paz'.

En lo que respecta al Ejecutivo francés, Urruzuno ha reconocido que "parece ser que no va a poner obstáculos" ya que sus posiciones no están tan claras como en el caso español, donde a su juicio se da "una actitud saboteadora".

No obstante, ha afirmado que cuando Francia ha actuado lo ha hecho "en contra de que se lleve a cabo el proceso de desarme" con una actitud "bastante saboteadora" en el proceso final de la "lucha armada" de ETA, pese a que "tampoco creemos que se pueda equiparar a la posición del Gobierno español". "Esperemos que el Gobierno francés actúe con altura de miras", ha confiado.

GOBIERNO VASCO

Cuestionado por el Gobierno vasco ha indicado que a todos "se nos pide unas funciones y supuestamente al Gobierno vasco también" y ha esperado que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu "actúe en consecuencia y esté a la altura de las circunstancias".

"Veo un cambio de actitud en los últimos meses, pero desde que se dio el final del ciclo armado de ETA hace cinco años el Gobierno vasco tampoco ha estado en el lugar que le correspondía. Creo que sí va a estar a lo que se debe estar. Veo una pequeña sintonía en lo que pueda hacer el Gobierno vasco y el resto de formaciones políticas", ha añadido.

En esta línea, ha recordado que PNV y PSE han presentado una iniciativa en el Parlamento vasco de apoyo al desarme y ha valorado que cuente con una "mayoría aplastante" -junto a EH Bildu y Elkarrekin Podemos-.

"Lo más lamentable es que esto no se haya podido dar hace tres o cuatro años. El mayor obstáculo lo situamos en la actitud saboteadora del Gobierno español", ha reiterado.

De este modo, y pese a que ha considerado que "evidentemente" ETA puede tener alguna responsabilidad en el retraso habido en su desarme, Urruzuno ha valorado que la organización terrorista "desde el inicio del proceso dejó clara su intención de llevar a cabo el desarme".

"También ha habido implicada una Comisión Internacional de Verificación y todos coinciden en que el principal obstáculo ha sido el Gobierno español. Las implicaciones de ETA son secundarias cuando ha manifestado su disposición a llevar a cabo el desarme y se ha visto con impedimentos técnicos y policiales", ha criticado, para añadir que las "responsabilidades de ETA han estado supeditadas y condicionadas por la actitud del Gobierno español".

Por lo que respecta a un futuro anuncio de disolución, el parlamentario de EH Bildu ha afirmado que se está ante un "paso que la propia ETA ya anunció y creo que va a anunciar más pasos en ese sentido".

Por último, y cuestionado por los últimos actos de violencia en el País Vasco, ha incidido en que están siendo "bastante residuales" y ha apostado por no situar "el zoom en los incidentes".

