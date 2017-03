Feijóo justifica la suspensión parcial del transporte escolar por seguridad y para facilitar la "conciliación"

O Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Presidirá A Reunión Do Conse (CONCHI PAZ)

"Recibimos una información oficial de como iba a comportarse el tiempo y actuamos para garantizar la máxima seguridad de todo el alumnado", ha explicado Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno.

Así, ha subrayado en que la Xunta actuó de acuerdo a las previsiones de alertas y a la información meteorológica. Según Feijóo, el transporte colectivo supone "mayor riesgo" que el individual y, en función de los datos que tenían, las autoridades educativas optaron por la suspensión parcial según las franjas horarias de las alertas.

"No podíamos desoír las alertas y recomendaciones de seguridad", ha señalado, para añadir que, el hecho de suspender el servicio solo en las franjas en las que había "riesgo", respondió a la intención de intentar compatibilizar seguridad y conciliación, de forma que los padres decidiesen si enviaban o no a los menores al colegio en función de si podían recogerlos o llevarlos a las horas en los que no había autobús.

Además, ha esgrimido que la gestión de alertas se hace por zonas, además de que no todo el alumnado utiliza el transporte escolar, por lo que no se pueden adoptar decisiones globales. "Ahora las alertas nos permiten actuar de forma más concreta y con mayor diligencia y responsabilidad", ha zanjado.

