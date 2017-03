Medio centenar de coches clásicos tomarán parte en la XII edición del Rally Internacional de Bilbao Rallyestone

Los vehículos serán equipados por la organización con el sofisticado sistema de cronometraje electrónico "Anube", que marcará el tiempo de paso por cada punto de control mediante infrarrojos con una precisión de décimas de segundo, lo que permite establecer las penalizaciones de forma automática y precisa.

La carrera premia al coche más regular y entraña dos dificultades; por un lado, los participantes conocen el punto de partida y de llegada, pero no el recorrido entre ambos; y por otro lado, los controles de paso que miden la regularidad son secretos.

El secretario general de la Real Peña Motorista de Vizcaya (RPMV) y organizadora de este rally, Martin Cubillo, ha explicado que los vehículos competidores saldrán este próximo viernes a las 18.00 horas del Arenal bilbaíno, para regresar a las 2.30 horas de la madrugada.

El sábado saldrán también de la capital vizcaína a las 10.30 horas y regresarán a las 12.30 horas de la madrugada. El domingo, la competición se iniciará a las 11.00 horas y concluirá a la 13.30 horas.

Según ha explicado, la peculiaridad de esta prueba es que el recorrido "es secreto" para los participantes. Día a día, la organización entregará a cada uno de ellos un libro con el recorrido que tiene que seguir, al que denominan 'rutómetro'. "Antes de salir el viernes, le entregamos el recorrido del viernes, pero el del sábado no se entrega hasta el sábado, y el domingo hacemos lo propio", ha resaltado.

Además de señalarles por dónde tienen que ir ese día de competición, también se les marca las velocidades que tienen que circular, que tienen que ser siempre por las de la vía por la que circulan, "dado que es un rally de carácter secreto".

"Pero, además, lo hacemos en circulación abierta al tráfico. Los vehículos participantes no se encuentran entre sí; no es una prueba tipo circuito, sino que salen minuto a minuto (de diferencia). Y como cada uno tiene que llevar su media, van seguidos, pero no se van viendo, salvo que algunos se pierda y se tenga que incorporar otra vez", ha aclarado.

Por dureza, antigüedad y calidad de los equipos participantes, el Rally Internacional de Bilbao Rallyestone está considerado como una de las dos pruebas más importantes que se realizan en el Estado. Según Cubillo, a la prueba bilbaína acudirán "10 o 12 participantes que optan a la victoria".

