Musikene Sinfonietta actúa este fin de semana en San Sebastián y Bilbao bajo la dirección de Arturo Tamayo

Según ha informado el Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, la primera actuación será en su sede de San Sebastián el viernes a las 19.30 horas. El segundo concierto será el sábado a las 18.00 horas en el museo Guggenheim de Bilbao. Los dos conciertos, con el mismo programa, darán la oportunidad de escuchar un estreno del compositor oñatiarra Félix Ibarrondo, 'D'un souffle'.

Los encuentros, dirigidos por Arturo Tamayo, se completan con las obras 'Pastorale' de Stravinsky, 'The viola in my life 1, for viola and five instruments' de Feldman y 'Pierrot Lunaire, op. 21' de Schoenberg. En los conciertos intervendrán como solistas los violinistas Pablo Flores, la viola Alicia Álvarez y la soprano Elisa di Prieto, todos ellos alumnos de Musikene.

El concierto del viernes es de entrada libre. Para poder acceder al mismo es necesario recoger las invitaciones desde una hora antes del comienzo en la propia sede de Musikene. Las entradas para el concierto del Guggenheim, actividad enmarcada en el programa TopARTE que conmemora el XX Aniversario del Museo Guggenheim Bilbao, cuestan cuatro euros para el público en general y dos euros para los amigos del museo.

