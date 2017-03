La alerta por nieve deja sin clase a más de 7.900 escolares de 177 centros educativos de Galicia

Así lo ha informado la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que ha concretado que en la provincia de Ourense se han quedado sin clase 2.935 estudiantes de 65 centros educativos afectados.

En concreto, los centros ourensanos afectados pertenecen a municipios como Amoeiro, Avión, Beariz, Boborás, O Carballiño, Coles, Maside, A Peroxa, San Cristovo de Cea, Padrenda, O Pereiro de Aguiaar, San Amaro, Allariz, Bande, Baños de Molgas, Os Blancos, Castrelo do Val, Celanova, Cualedro, Entrimo, Laza, A Merca, A Pobra de Trives, A Rúa, O Barco y Manzaneda.

La segunda provincia más afectada ha sido la de Pontevedra, con 2.174 estudiantes sin clase y 50 centros afectados de las localidades de Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo, Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Mientras, en la provincia de Lugo no han podido acudir a las aulas 1.449 alumnos de 48 centros de los municipios de Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castroverde, O Corgo, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Monterroso, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Portomarín, Rábade, Xermade, Baleira, Baralla, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Samos y Triacastela.

Por su lado, el mal tiempo ha dejado sin clase a 1.360 estudiantes de 14 centros educativos de la provincia de A Coruña de los municipios de Ames, Melide, Monfero, Ordes, As Pontes de García Rodríguez, Santiago de Compostela, Santiso, As Somozas y Tordoia.

TRANSPORTE SUSPENDIDO

Con todo, la Consellería de Educación ha confirmado que no se han suspendido las clases en ningún centro educativo de las cuatro provincias gallegas.

En concreto, la Xunta ha suspendido el transporte escolar este miércoles y jueves en 173 ayuntamientos por aviso de nieve en las cuatro provincias.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.