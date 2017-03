Herrera recuerda a Podemos que se comprometió a colaborar en la OT de la que depende el Plan de Convergencia

De este modo ha respondido Herrera a las críticas de Fernández que ha considerado "vergonzoso" y "lamentable" que el propio presidente de la Junta incumpla el Estatuto de Autonomía respecto a la puesta en marcha del citado plan de convergencia ante lo que Herrera ha aclarado que la principal norma de la Comunidad no marca "ningún plazo" al respecto.

Herrera ha rememorado la firma de un documento el 22 de julio de 2015 con la rúbrica del propio Fernández para sacar adelante los asuntos de Comunidad de esta Legislatura entre los que destacaba avanzar en el mapa de las Ubost que, según ha recordado, ya ha llegado a las Cortes en forma de proyecto de Ley a pesar de que Podemos no ha mostrado "ningún interés".

En tono irónico ante una anterior alusión de Fernández a Herrera como "expresidente", Herrera no ha dudado al afirmar que como presidente o como expresidente -"me es exactamente igual ante el trato de chantajista que hoy me da", ha espetado- lo que le interesa es que la formación morada se tome la "molestia" de colaborar para sacar adelante el citado mapa del que depende las áreas funcionales estratégicas a las que se destinará después ese plan de convergencia de carácter plurianual, ha aclarado también.

"No haga aspavientos y colabore cuando se ha comprometido a colaborar señor Fernández", ha concluido Herrera en su cara a cara con el portavoz de Podemos que ha considerado "francamente impresentable" y un "chantaje" que la Junta condicione ese Plan de Convergencia al modelo del PP para las Ubost mientras "languidece" el medio rural con "tremendas" diferencias entre las provincias y unas tasas "insufribles" de envejecimiento.

"Es vergonzoso que no se pongan a trabajar, lo único que pido es que cumpla sus propias normas que está incumpliendo flagrantemente", se ha reafirmado el líder de Podemos, quien ha parafraseado a Platón para recordar que cuando hay un mando codiciado y disputado no puede haber un buen gobierno, en referencia a las diferencias internas en el seno del PP.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.