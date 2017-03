Teatro Carrión de Valladolid programa 47 actuaciones hasta diciembre con el estreno nacional de 'Cyrano de Bergerac'

El teatro Carrión de Valladolid ha programado un total de 47 actuaciones hasta el próximo mes de diciembre con "grandes nombres" como Lolita, Carmen Machi, Mayumaná, Los Vivancos o Pablo Carbonell así como el estreno nacional de 'Cyrano de Bergerac'.

El director de este espacio teatral, Alain Cornejo, ha presentado la programación para los próximos meses donde se apuesta "por mantener los estándares de calidad" en los diferentes espectáculos que se han programado tanto de música, teatro, como humor, magia y ballet, y con contenidos "para toda la familia".

La nueva programación arranca este sábado con 'la historia de Charlie y la fábrica de chocolate', dirigida a los más pequeños, mientras que el día 31 será el turno de Revólver.

De hecho, la música "se mantiene como un plato fuerte" de esta nueva temporada con la actuación de Rozalen, el sábado 2 de diciembre; 'Mocedades Sinfónico' el 8 de diciembre; 'Siempre Así', el 22 de diciembre; 'Mayumana-Rumba', del 16 al 19 de noviembre; la 'Symphonic of Pink Floyd', el 4 de noviembre; Francisco, el 7 de octubre; la Orquesta de Cámara de la Filarmónica de Colonia, el 26 de septiembre o el Coro de Hombres Gays de Madrid, el 23 de septiembre.

En abril la música llegará el 1 y 2 con 'Music has no limit' y 'Bollywood. Colours of india', el día 29'; en mayo, el día 7, 'Los Panchos y Tamara', y el día 13 'Los Vivancos, nacidos para bailar', mientras que el día 26 será el turno de Diego 'El Cigala' y ya en junio, el día 3 subirá al escenario 'Vinceró-Tributo a Luciano Pavarotti'.

En cuanto al teatro, se ha programado el estreno nacional del 'Cyrano de Bergerac', los días 21 y 22 de abril; además de que también llegará al Carrión Jorge Sanz con su tragicomedia 'Tiempo', el 6 de mayo;

y Arcón de Olid representará el Tenorio el 14 de mayo y Morfeo Teatro pondrá en escena 'El retablo de las maravillas, el 10 de junio. La oferta se completa con 'El mundo de la tarántula', con Pablo Carbonell; 'Idiota' y '24 horas en la vida de una mujer', con Silvia Marsó, Lorrencs González y Germán Torres.

También se ha incluido magia y humor con la actuación de maestro Tamariz, el 12 de mayo; 'Viejóvenes', con Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, el 28 de mayo; '50 sombras de Andreu' con Andreu Buenafuente e, el 9 de junio; Álex O'Dogherty con 'Cosas de esas', el 6 de octubre y 'Faemino y Cansado', 15 y 16 de diciembre.

Los más pequeños también tiene su espacio en el Carrión y así se han programado las obras de teatro 'Hansel y Gretel', el 23 de abril y 'Caperucita roja', el 23 de abril, mientras que el 11 de junio llegarán al teatro lo Lunnis y la música de los 'Cantajuegos', el 9 de diciembre.

Durante las fiestas patronales de la ciudad, Nuestra Señora de San Lorenzo, el Carrión ha incluido 'El mundo de la tarántula'. el 1 de septiembre; 'el fenómeno teatral 'Toc-toc, los días 2 y 3; '5..y acción', los días 4 y 5; 'Las amigdalas de mis amigdalas son mis amigdaldas', el día 6 y 'Prefiero que seamos amigos', los días 7 y 8.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.