Alonso (PP) pide a Urkullu que "deje de actuar como portavoz de ETA" y "rectifique" su propuesta sobre presos

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha instado al Ejecutivo de Iñigo Urkullu a que "deje de actuar como portavoz de ETA" y "rectifique" su propuesta en materia de penitenciaria porque "no es de recibo que un día se anuncie la operación propagandística de desarme y, al día siguiente, el Gobierno vasco pida que haya un acercamiento de los reclusos.

Tras participar en una reunión del Comité de Dirección del País Vasco y el grupo parlamentario del PP en Bilbao, Alonso se ha pronunciado, de este modo, en una comparecencia ante los medios, a la última propuesta de Secretaría de Paz y Convivencia en materia de política penitenciaria.

El presidente del PP vasco ha subrayado que no debe "pagarse un precio a título póstumo a ETA por desarmarse", y ha pedido al lehendakari, Iñigo Urkullu, que "deje de actuar como portavoz de ETA en estas cuestiones".

En este sentido, ha considerado que "no es de recibo que un día se anuncie que se va a hacer esta operación propagandística de desarme y al día siguiente el Gobierno vasco pida que haya un acercamiento de presos, y que, además, pretenda que todos pensemos que una cosa no viene ligada con la otra".

"Merecemos saber si hay alguna estrategia. ¿Por qué coinciden estos hechos en el tiempo, en qué medida está actuando el Gobierno vasco como portavoz de los intereses de lo que sigue siendo una organización terrorista?", ha cuestionado.

Alonso ha reiterado que "no puede haber contraprestación ni precio, ni premio, ni ningún tipo de satisfacción a una organización terrorista, cuya obligación es desarmarse incondicionalmente, disolverse y, a partir de ahí, asumir las consecuencias que sobre sus actos determina la ley".

A su entender, "esta es la única manera sensata de actuar un gobierno en la UE si quiere ser un gobierno serio" ya que, según ha advertido, "otra manera de actuar genera dudas, incertidumbre y da la sensación que hay una estrategia que está acordada no se sabe con quién".

RECTIFICACIÓN

Por ello, ha subrayado que debe haber "una rectificación" por parte del Gobierno y "una ratificación de que no puede haber en ningún caso ni en el discurso ni en ninguna manifestación por parte de un responsable gubernamental algo que pueda ser entendido como un premio o retribución" a ETA.

"Todo lo ha planteado el Gobierno vasco: primero cómo se van a hacer una operación de desarme, al margen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y al día siguiente cuál es el precio que quiere que se pague", ha criticado.

Alonso ha remarcado que "la garantía de que no se da ningún precio a ETA es muy importante no sólo por el momento actual, sino para el futuro". El presidente del PP vasco ha indicado que ETA tiene que ser "derrotada" también en su proyecto político "de imposición, totalitario".

"No basta con que ETA no mate, que se desarme, ni siquiera con que se disuelva. Hace falta que su proyecto no tenga cabida en el futuro de Euskadi. Esto es esencial, también para que no podamos ver estos rebrotes de violencia en el futuro", ha afirmado.

De este modo, ha reivindicado "un relato razonable, justo y firme sobre lo que hemos vivido". "En la medida en que el Gobierno no actúe como un gobierno responsable y serio en materia de memoria, paz y convivencia o de lucha contra el terrorismo, nos va a tener claramente en frente", ha asegurado.

DESTRUIR PRUEBAS

Asimismo, ha considerado que el "anuncio propagandístico" de desarme realizado la pasada semana se ha realizado por "la necesidad" de la situación en la que se encuentra "lo que queda" de la banda terrorista, "en fase terminal".

Según ha indicado, "es una muestra más de que ETA está acabada porque ha sido derrotada". Por ello, ha instado a "no caer en la propaganda de ETA", que sigue siendo "una organización terrorista que no se ha disuelto, por muy moribunda que esté" y, por ello, "hay que seguir manteniendo la misma tensión y el mismo nivel de exigencia en el discurso".

Alonso ha advertido, asimismo, de que es "inquietante" que sean "manipuladas por terceras personas" las armas que pueden haber sido utilizadas en crímenes, ya que puede darse "destrucción de pruebas". De este modo, ha afirmado que "lo único razonable es que se diga la ubicación e las zulos y que sean las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles y franceses los que procedan a ese desarme".

