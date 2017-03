Cientos de trabajadores de Pescanova se manifiestan en Vigo por un "convenio digno"

Los trabajadores de Pescanova han llevado este martes a las calles de la ciudad de Vigo su reivindicación de "un convenio digno" y se han manifestado desde Vía Norte hasta el llamado cruce de los bancos, entre Colón y Policarpo Sanz.

Coincidiendo con el segundo día de paro en las plantas de Chapela y O Porriño, los trabajadores se han manifestado para reclamar "unas condiciones laborales justas" y para mostrar su rechazo a las pretensiones de la empresa de "imponer" salarios más bajos a las nuevas contrataciones, flexibilización de jornadas y subidas "irrisorias" en las nóminas, tras "cuatro años con los sueldos congelados".

"Ésta no es la respuesta que debe dar la empresa a los cuatro años de paz social que hemos tenido", ha subrayado la presidenta del comité del centro industrial de Chapela, Candelaria Martínez (CIG).

Martínez ha explicado que "después de casi once meses de negociación", la plantilla se mantendrá en su posición, pese a las "amenazas" de la empresa, que advierte de que aplicará el convenio del sector de elaborados si no hay un acuerdo. "Si no se avanza habrá huelga indefinida a partir del 3 de abril y el sábado tendremos una asamblea para decidir nuevas medidas de presión", ha avanzado.

Además de las reivindicaciones laborales los manifestantes han exigido durante la marcha de protesta la puesta en libertad de uno de sus compañeros, Luis B.P., que fue detenido a primera hora de la mañana de este martes cuando participaba en un piquete informativo a las puertas de la factoría de Chapela.

APOYO POLÍTICO

Los trabajadores de Pescanova han estado acompañados por diputados de En Marea y del BNG, y por los concejales de la Marea de Vigo. El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha criticado la posición "inadmisible" de la empresa ante los trabajadores, que han tenido "un comportamiento ejemplar" en los últimos años.

Tanto Villares como el diputado del BNG Luís Bará han confirmado que sus respectivas formaciones llevará al Parlamento de Galicia las reivindicaciones de la plantilla. "No hay voluntad negociadora por parte de la empresa y el convenio estatal es claramente perjudicial", ha incidido Bará.

