Ortuzar a los Gobiernos sobre el desarme: "Que se queden quietos, que no hagan nada, y el 8 alguien les dirá lo que hay"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido a los Gobiernos español y francés que, en el proceso de desarme de ETA, "no hagan nada, que se queden quietos, que no manden a nadie", y el próximo 8 de abril "alguien ya les dirá lo que hay".

En la tertulia de Ganbara de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, los líderes de los partidos con representación en el Parlamento vasco se han referido al anuncio de desarme de ETA para el 8 de abril, a excepción del PP que ha rehusado compartir mesa con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Ortuzar ha señalado que el desarme de la banda es "un gran noticia", y aunque "no es como lo soñó ETA o lo pensaba no sé quién, lo importante es que se haga". "Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que se haga, para que lo del 8 de abril sea un punto y final en el desarme, y las cosas vayan hacia adelante", ha indicado.

Además, se ha dirigido a los Gobiernos español y francés para decirles que "es fácil lo que tienen que hacer, es no hacer nada, que se queden quietos, que no manden a nadie". "El día 8 alguien ya les dirá lo que hay. Es la mejor posición para cualquier Gobierno, siempre que no quiera obstaculizar algo que creemos que es bueno", ha manifestado.

Tras señalar que ETA debe su desarme a la sociedad vasca, "que ya se ha desarmado mentalmente", ha indicado que hay que "acompasar lo que quiere la sociedad". "Lo del 8 de abril tiene que salir bien, hay que

hacer todos los esfuerzos, todo lo que esté en nuestra mano para los que estamos a favor de que salga bien, hacerlo bien, de manera satisfactoria, y los que no lo terminan de ver, que no molesten", ha dicho.

El presidente del EBB ha afirmado que el Gobierno francés "puede hacer lo que le han pedido que haga, que es acompañar al proceso y darle a la Comisión Internacional de Verificación (CIV) una tranquilidad y un respaldo institucional".

"Los agentes principales, porque ETA así lo ha querido, son los 'artesanos de la paz', pero los que van a hacer de notarios y dar credibilidad al proceso, va a ser la CIV. Esa Comisión pide que las instituciones del país se impliquen y validen su trabajo, y lo vamos a hacer encantados de la vida, siempre que sean en las condiciones de un desarme completo, verificable, serio y seguro", ha explicado.

El líder del PNV ha recordado que, tal como se ha publicado, el lehendakari "dio cuenta" de todo esto al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. "Es bueno que no digan que no están al tanto, aunque seguramente están al tanto por otros medios, pero es bueno que lo sepan de primera mano de las instituciones vascos", ha apuntado.

UNA DESARME "EXITOSO"

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que el proceso de desarme va a ser "exitoso" y ha considerado que ésta "es una buena noticia", aunque para el PP sea "una mala noticia".

"No están nada cómodos en esta situación, estaban más cómodos en una situación en la que la lucha antiterrorista, entre comillas, era como el bálsamo que feriabrás que para todo valía, ocultaba la corrupción, la crisis del régimen, etc", ha indicado.

Tras señalar que quizá no es lo "ideal" que la sociedad civil, las instituciones vascas y la comunidad internacional procedan al desarme "total, verificado e integral de los arsenales de ETA", ha apuntado que se ha llegado a esto "porque los estados renuncian a su propia responsabilidad".

"Nosotros no jugamos este partido con el PP, sino con nuestro pueblo, con los agentes políticos e institucionales del país y con la comunidad internacional, y solo espero que no pongan más obstáculos de los habituales para que esto se produzca", ha añadido.

Otegi ha señalado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "ha estado a la altura de las circunstancias" al comprometer al Gobierno vasco en este proceso de desarme, y ha afirmado que "buena parte de este escenario se debe a Jesús Eguiguren", el expresidente del PSE-EE. "La cuestión estriba en que esto salga bien y el desarme sea total, completo y verificable, y eso nos dé paso a otro escenario", ha dicho.

LA DESAPARICIÓN DE ETA

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha lamentado que, cuando ETA anunció hace cinco años el fin definitivo de sus actividades, no entregara las armas y desapareciera como organización. "No tiene ningún sentido que ahora, cinco años después, vaya a entregar las armas y quién sabe cuando vaya a decir que se disuelve", ha apuntado.

Además, ha considerado que la banda "llega tarde" al desarme, "como llegó tarde también el cese definitivo de la violencia para muchísima gente de este país que se dejó la vida simplemente por pensar diferente".

A su juicio, el desarme "es una buena noticia" y el PSE-EE trabajará "porque se pueda llevar a efecto". "Y hay que procurar que sea la Justicia francesa o el Estado francés el que se haga cargo de ese armamento y no unos ciudadanos que ahora se denominan 'artesanos de la paz'. Desde el PSE-EE trabajaremos para que así sea", ha indicado.

En esta línea, se ha preguntado "dónde estaban esos 'artesanos de la paz' cuando en Euskadi se mataba, se secuestraba o se torturaba". Asimismo, considera que el Gobierno vasco "tiene que colaborar y ayudar en este proceso para que termine bien porque puede ser un punto de inflexión importante".

"Y tiene que estar perfectamente coordinado en todo este proceso de cierre ordenado el terrorismo en Euskadi con el Gobierno de España y, en cierta medida, si puede, en este caso, con el Gobierno francés", ha indicado.

"DEBER POLÍTICO Y MORAL"

La secretaria general de Podemos Euskadi, Nagua Alba, ha destacado que "es un deber político y moral" de los Gobiernos francés y español facilitar el desarme, "no poner trabas, y colaborar para que esto salga adelante".

Asimismo, cree que "es labor y deber de todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil garantizar que este proceso culmine en la deslegitimación, en todos los sentidos, de la violencia porque es la única garantía de marco estable de convivencia que permita que no volvamos atrás nunca más y que esto no se vuelva a repetir", ha subrayado.

