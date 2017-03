Celma (PP) advierte de que "no vamos a consentir que Cataluña decida sobre el río Ebro como si fuera suyo"

En declaraciones a Europa Press, Celma ha manifestado que el Gobierno de Cataluña "demuestra que su único afán es incumplir la ley, la que sea", en este caso en materia de agua, cuando el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro "garantiza una visión nacional y de conjunto sobre las políticas hidráulicas, le guste o no a quienes gobiernan Cataluña".

El diputado del PP ha subrayado que el Gobierno de España es quien "tiene la competencia" y esta incluye "cumplir la ley", es decir, el Estatuto de Autonomía de Aragón y el Plan Hidrológico de Cuenca, ha apuntado.

Por otra parte, ha expresado su preocupación por la "debilidad" del Ejecutivo PSOE-CHA. A su entender, si el Gobierno de Aragón "no fuera tan débil, si no hubieran fracasado sus pactos y sus políticas, si CHA fuera un socio fiable, no pasaría nada".

Sin embargo, "el peligro está en el propio Gobierno de Aragón y en cuánto está dispuesto a defender a la Comunidad en lugar de defenderse a sí mismo".

También ha esgrimido que CHA debería "aclarase" porque forma parte del Ejecutivo y "no puede ser una veleta en temas de agua" ya que "se posiciona en contra del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, que garantiza la unidad de cuenca y el caudal ecológico, y ahora pide al Gobierno de la nación que proteja la unidad de cuenca".

