Feijóo: "No me veo en un partido en el que el presidente decida quién va a ser su sucesor. Nos corresponde a todos"

El presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, considera que su jefe de filas y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no decidirá quién va a ser su sucesor cuando decida dar un paso atrás.

En una entrevista en el diario 'El Mundo' recogida por Europa Press, tras ser preguntado por si el 'dedazo' del expresidente popular José María Aznar se podría volver a repetir, el mandatario autonómico ha asegurado que no: "No se volverá a repetir. Eso fue producto de un momento en el que todo el mundo estuvo de acuerdo".

"No me veo en un partido en el que el presidente decida quién va a ser su sucesor. Ahora ya no lo vemos así. Si el presidente abandona sus responsabilidades, nos corresponde a todos elegir al nuevo presidente", ha defendido.

Sobre el Congreso Nacional del PP, Feijóo ha reconocido que "igual no hubo suficiente autocrítica". "Pero el objetivo de ese congreso era mandar un mensaje de partido sólido y preparado ante cualquier eventualidad. En los congresos regionales sí está habiendo renovación y autocrítica. Lo más importante es que la figura del presidente Rajoy no plantea ningún conflicto interno, a diferencia de los otros partidos españoles", ha aseverado.

En relación a la gobernabilidad del país, ha hecho hincapié en que "los líderes políticos, desde la extrema izquierda a los liberales, no pueden utilizar a un país como rehén para el desgaste del Gobierno y las ambiciones personales de cada uno".

PREFIERE A SUSANA DÍAZ

Preguntado directamente por los candidatos a la Secretaría General del PSOE, ha indicado que si tiene que elegir entre la presidenta andaluza, Susana Díaz, y el exsecretario general Pedro Sánchez, se quedaría con la primera, ya que coincide más, ha precisado, con su "visión de España".

Sobre la corrupción que ha salpicado a su partido, Feijóo ha asegurado que "el PP ha pagado cara la corrupción por personas que se han lucrado con dinero del partido". "Todos los partidos hemos utilizado zonas grises de la ley para financiar las campañas electorales, y eso es muy distinto del enriquecimiento ilícito. Una cosa es un donativo a un partido y otra otorgar una obra pública a cambio de una comisión. Eso es detestable", ha afirmado.

En esta misma línea, ha subrayado que "si alguien no distingue entre el cumplimiento de una ley que tenía zonas grises y el enriquecimiento ilícito", entonces, sostiene, es que no quiere "ver con seriedad el problema".

Preguntado por si ya no hay las mencionadas zonas grises en la financiación de las campañas, ha hecho hincapié en que se han tomado medidas: "Está prohibido recibir dinero de empresas. En Galicia, los empresarios ya saben que si reciben alguna solicitud de dinero, ese dinero es para el político que se lo pide, no para el partido".

