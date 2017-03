Alonso (PP) cree que ETA vive sus "últimos estertores", pero advierte de que "la batalla no ha terminado"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha sostenido que ETA vive sus "últimos estertores", pero ha advertido de que "la batalla no ha terminado", ya que "queda mucho por recuperar la convivencia".

Alonso ha participado este sábado en Vitoria en el XV Congreso del PP vasco, donde ha sido reelegido en el cargo con el 94,96 por ciento de los votos, y en donde ha estado acompañado del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy.

En su discurso, Alonso ha valorado que se está viviendo "los últimos estertores de ETA, que termina y se acaba", cuestión que, a su juicio, se ha conseguido porque "nos hemos mantenido firmes y el estado de derecho no se ha plegado jamás".

"Es una buena noticia ver su estertor pero no vale con eso. Queda mucho por recuperar la convivencia. Queda mucho para que no se hagan falsas lecturas, para que no digan que fue un conflicto con partes enfrentadas", ha valorado, al tiempo que ha afirmado que el PP está "comprometido a dar esa batalla".

En este sentido, ha considerado "triste" que en el Parlamento vasco se baje "el nivel de exigencia para que todo quede diluido y no haya cuentas que rendir". "Si se rebaja la exigencia se da lugar a un discurso todavía mas duro y prepotente por quienes tienen que condenar la historia de terror de ETA", ha defendido.

Por ello, ha remarcado que "la batalla no ha terminado y no lo hará hasta que la democracia se asiente de verdad en cada uno de los rincones" de Euskadi.

En este contexto, ha criticado la alternativa de "construcción nacionalista" del PNV que busca "hacer una barrera y una plataforma de poder impermeable", así como la "alternativa radical preocupada por su pasado sin visión de futuro" de EH Bildu.

También ha denunciado la alternativa "populista que quiere alterar las cosas" de Elkarrekin Podemos mientras la alternativa socialista está "diluida, sin discurso".

Frente a esto, ha incidido en que el PP representa la alternativa de "la libertad y la concordia" que "no se va a deslizar por la senda de populismo y radicalidad".

"Defendemos el punto de encuentro que presenta el Estatuto, la Constitución... defendemos a todos los que aman España en Euskadi. Queremos un proyecto de Euskadi abierto para todos", ha asegurado.

ECONOMÍA

Tras recordar que en la década de los años 80 el PIB vasco representaba el 7,5 del Estado, ha criticado que en la actual represente el 6 por ciento y ha subrayado que el PP es "el eje central de la política en Euskadi".

"Si en Euskadi se va a una alternativa razonable es gracias al PP, gracias a que tenemos la capacidad de inclinar la balanza hacia nuestro modelo", ha añadido.

