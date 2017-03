La dirección saliente de Anova defiende su "autocrítica" y lamenta la caída de participación en las decisiones

La dirección saliente de Anova ha defendido que en este periodo que ahora culmina, y tras cinco procesos electorales en lo que la organización no ha estado exenta de "tensiones" internas, ha hecho "autocrítica" de su gestión; al tiempo que ha lamentado la caída de la participación en la Coordinadora Nacional -máximo órgano de decisión entre asambleas-, y por ende, en la toma de decisiones.

El encargado de defender el informe de gestión de la dirección saliente ha sido Raúl Asegurado, en el número siete de la lista que encabeza Antón Sánchez para la renovación del órgano de dirección, y que está llamado a ocupar también un puesto relevante en la próxima Coordinadora Nacional.

En el informe de gestión, a Coordinadora Nacional de Anova asegura que fue "pieza clave" para la consolidación de la unidad popular en Galicia en su informe de gestión de los últimos dos años, que ha sido aprobado en su última reunión y que será presentado para su debate en la III Asamblea Nacional, que tendrá lugar este sábado 18 y en la que se prevé que se produzca un relevo generacional.

Además, no pasa por alto las "muchas tensiones y contradicciones que hubo que superar" y, de hecho, la candidatura de unidad popular que fructificó en En Marea acabó presentándose como coalición de partidos, algo que Raúl Asegurado ha reconocido este sábado en el plenario que no era el deseo de la organización nacionalista, pero hubo que ceder ante el riesgo de que Esquerda Unida y Podemos fuesen en la candidatura de Unidos Podemos y no hubiese, de este modo, un sujeto político propio gallego para la unidad popular.

Concretamente, en el informe se acusa de mantener posturas "contradictorias" en las direcciones de Podemos Galicia y EU, que "deseaban limitar el alcance de la alternativa a un acuerdo puntual" entre partidos.

TENSIONES

Asegurado también recordó, como recoge el informe, que otro de los momentos de "tensión" en Anova se produjo en el proceso de elección del Consello das Mareas, el máximo órgano de decisión entre asambleas de En Marea. En esta cita electoral interna, además de la lista capitaneada por Luís Villares -con apoyo de nombres como el del propio Xosé Manuel Beiras-, se presentaron una vinculada a Cerna -escindidos de Anova- y otra en la que participaron militantes de Anova liderados por el diputado y exalcalde de Manzaneda, Davide Rodríguez.

"Abrió un a nueva brecha y debate interno", ha reconocido el también miembro de la dirección saliente, quien lamentó que muchas de las discrepancias que hubo en el seno de la organización no tuvieron su reflejo en el órgano de dirección, cuya participación se fue "reduciendo". Esto, añadió, hizo recaer el peso de las decisiones en la Comisión Permanente -órgano que ejecuta el mandato de la coordinadora-.

Las voces que participaron en el debate criticaron, en esencia, la falta de "comunicación" entre localidades y la dirección, así como déficits de grupos de trabajo, que permitan elaborar una estrategia de acción. En ese sentido, Asegurado ha apostado por hacer una "relectura" en esta nueva etapa con "dos años sin elecciones" para "potenciar" el trabajo en este ámbito.

El informe de gestión ha sido aprobado con 100 votos a favor y 11 en contra, en una mañana de sábado en la que la asamblea de Anova ha transcurrido de forma tranquila y en la que, a mediodía, había unas 170 personas acreditadas.

INFORME ECONÓMICO

Por su parte, Iria Otero ha sido la encargada de defender las cuentas de la organización, plenamente saneadas, teniendo a 31 de diciembre de 2016 disponía en cuenta corriente más de 292.000 euros.

En este debate tomó la palabra el portavoz nacional saliente, Xosé Manuel Beiras, quien pese al estado contable de la organización ha hecho un llamamiento a ampliar la militancia. "Tenemos que hacer lo posible para que la militancia se amplíe a través del combate civil para no estar dependiendo de si van bien o no las elecciones", ha manifestado en la que ha sido su primera intervención en el plenario de la asamblea.

Así, Beiras ha indicado que sin presupuesto público, Anova no tendría ingresos suficientes para realizar su labor política. "Y así sólo se va a acabar dependiendo del poder", ha advertido. El informe económico también fue aprobado por la práctica unanimidad de los presentes en el plenario en ese momento.

REGLAMENTO

A primera hora de la mañana el debate que tuvo lugar fue el del reglamento, que contó con 93 votos a favor y 11 en contra. Una de las voces que intervino, Xosé Iglesias, lamentó que los militantes no se pudiesen presentar individualmente porque, según sus palabras, eso creaba "grupos" y simulaba la actuación de "otras organizaciones en emergencia" política.

Antón Sánchez, el cabeza de la única candidatura que se ha presentado para la renovación de los órganos de dirección, ha defendido, por un lado, que se trata de listas "desbloqueadas", por lo que cada militante puede escoger si se vota al conjunto o a qué persona otorga su apoyo.

Además, ha remarcado que el listón para poder presentar candidatura era de apenas 12 personas y ha defendido que cada lista lleve detrás unos documentos políticos, que definen la estrategia a seguir en el caso de salir elegidos para el órgano máximo de decisión entre asambleas. "Aquí se presenta una candidatura con unos textos detrás", ha reivindicado.

