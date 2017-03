PP dice que Tovar (PSOE) "quiere agarrarse a una moción de censura como salvavidas de su fracasada carrera política"

Martínez ha respondido al secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, quien considera que "quiere agarrarse a una moción de censura como salvavidas de su fracasada carrera política sin importarle que va a condenar el futuro de la Región".

Por ello, ha advertido que "no es una solución, si no el mayor de los problemas, alguien que no es de fiar, que no lo quieren ni los suyos, ni los murcianos ni los socios del tripartito".

Tovar "ha metido a su partido en un callejón sin salida y trata de forzar un tripartito que hará un daño irreparable a la Región de Murcia", ha dicho Víctor Martínez, para añadir después que un gobierno formado por PSOE, Podemos y Ciudadanos "sería nefasto y causaría un grave retroceso a los avances que hemos experimentado en el último año y medio gracias a las medidas del Partido Popular".

El portavoz del PP en la Asamblea Regional considera una "temeridad "que tres partidos con intereses y objetivos contrapuestos "quieran hacerse con el Gobierno, porque su único fin es desalojar al PP, aunque fue el partido más votado por los murcianos en las últimas elecciones autonómicas".

"Ciudadanos no puede caer en las redes de un Tovar que ha iniciado una huida hacia adelante, un camino cuya única salida es su dimisión porque los murcianos no pueden ser la moneda de cambio de sus intereses políticos", ha añadido el portavoz parlamentario 'popular'.

Consulta aquí más noticias de Murcia.