Sespa y Gispasa afirman que conocieron hace 14 días posibles incumplimientos del contrato de limpiza del HUCA

El gerente de la empresa Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias (Gispasa), Alfonso de Carlos, y el director Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), Ramón Riera, han asegurado este lunes que las primeras noticias que han tenido de posibles incumplimientos de las condiciones de adjudicación del servicio de limpieza del HUCA fueron hace 14 días, cuando recibieron una comunicación del Comité de Empresa.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad de la Junta General del Principado, ambos responsables sanitarios han confirmado que el Comité les ha dado cuenta del nuevo conflicto colectivo. En el proceso se pide que que se incluyan en la lista de trabajadoras subrogadas del antiguo HUCA (contratadas por Eulen, anterior adjudicataria) a otras 63 que aún no lo habían sido por no figurar en la lista que los sindicatos entregaron a Lacera, la nueva concesionaria.

Hasta entonces, han explicado, no tenían constancia ni de esta cuestión, ni de otros posibles incumplimientos, como los relacionados con la obligación de dar prioridad, por orden de antigüedad, a las empleadas subrogadas en las contrataciones, tanto indefinidas como por obra y servicio. Así lo establecen los acuerdos anteriores, como estableció el Juzgado de Lo Social número 1 de Oviedo en un fallo en noviembre, y como ha confirmado el propio Riera.

Alfonso de Carlos ha explicado que hasta hace 14 no tuvieron "ningun tipo de comunicado del comité referente a dificultades relativas a las subrogación". Ha añadido que "no han tenido ningún escrito del comité de empresa de lacera desde el inicio de contrato, excepto la solicitud de vista del expediente". "Solos escritos por parte de la Corriente Sindical de Izquierdas (sindicato mayoritario en el Comité)", ha matizado.

"Entiendo que sí se llevaron a cabo esas subrogaciones", ha afirmado De Carlos, "y en caso de que no, el trabajador afectado tendría derecho a reclamar", ha añadido, tras dejar claro que a él no le consta.

"No se incumple hasta mi conocimiento ningún tema de contratación", ha comentado Riera. "Ha habido una estimación parcial por un juzgado de lo social (en referencia a la sentencia que obliga a contratar a las ya subrogadas por orden de antigüedad) y espero que a ella se esté dando cabida porque si no estaríamos incumpliendo", ha advertido. "Espero que se esté cumpliendo a rajatabla la ley".

Al respecto de la contratación de eventuales, ha señalado: "la empresa dice que los acuerdos previos ya los ha cumplido, pero vamos a indagar en el tema".

Los diputados presentes en la comisión han mostrado su preocupación por las condiciones de trabajo de las empleadas en el HUCA. De Carlos ha justificado el recurso de la empresa Lacera a los contratos de un día de duración porque las empleadas tienen derecho a solicitar descansos de un día para otro, lo que obliga a contratar a nuevo personal.

En total, según datos ofrecidos por Riera, hay 269 puestos de limpieza en el Hospital, sin contar relevos y suplencias, pero se desconoce el total de personas que se contratan.

Según un informe de las empleadas que han presentado el conflicto colectivo, basándose en los datos de contratación presentados por la propia empresa al proceso judicial, Lacera ha firmado más de 3.800 contratos desde la inauguración del nuevo HUCA, en 2014. De ellos, casi el 70% serían de un día de duración.

El gerente de Gispasa ha informado también de que el supuesto aumento de carga de trabajo, también criticado desde la plantilla, se sometió a la inspección de trabajo, y se dirimió con el encargo de hacer un estudio que está realizando la propia Lacera.

VÍDEO DE DE CARLOS

Por otra parte, preguntado por el vídeo de la empresa privada AuraPortal en el que apareció recientemente, De Carlos ha explicado que se trataba de una pieza audiovisual interna de la firma y no

una cuestión promocional. Ha asegurado que no recibió ningún tipo de contraprestación por hacer ese vídeo.

En el turno de fijación de posiciones, el diputado de Podemos Andrés Vilanova acusado a Gispasa de consentir y tolerar los "abusos" de las subcontratas a su personal, incluso al comprobar que incumplen cuestiones relativas a los contratos de adjudicación.

Armando Fernández Bartolomé,

de Ciudadanos, ha pedido que se busque la promoción de oportunidades de empleo, los contratos dignos y el cumplimiento con los derechos laborales, y no solo el precio más bajo, en las contrataciones públicas.

Cristina Coto, de Foro Asturias, ha entendido que "el hecho de que haya una denuncia de hace poco no quiere decir que no haya habido otros problemas". "No ha considerado creíble que se recurra a contratos de un día por la reforma de horarios laborales, y cree que se debe a una falta de planificación", ha señalado.

Marta Pulgar, de IU,

ha pedido una mejora en las condiciones laborales, porque redundará en la calidad del servicio que se presta, y Carlos Suárez, del PP ha exigido al gerente de Gispasa "ejemplaridad". "Le pido que no dé una imagen de Gispasa que la pueda convertir en un chiringuito, y que ajuste su responsabilidad y su ejemplaridad al cargo", ha reclamado.

Carmen Eva Pérez, del PSOE, entiende que este lunes se ha vivido "otro episodio de acoso y derribo a la empresa Gispasa". Ha negado que haya privatización de servicios, y ha advertido que se entra en el terreno de la alarma social en cuanto a la calidad de prestación de los servicios.

Ha criticado que "se pretenda atribuir al gobierno autonómico una capacidad de regulación en esta materia que es atribuible a la administración central", y ha vinculado a la reforma laboral los problemas de las trabajadoras de la limpieza del HUCA con Lacera.

Consulta aquí más noticias de Asturias.