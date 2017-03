Alexandra Fernández no cree relevante que haya varias listas para la dirección de Anova y sí ve "alto" acuerdo político

A preguntas de los periodistas con motivo de un acto en Vigo, Fernández ha considerado "un error caer en un debate sobre el número de listas y no hablar de las ideas". "Lo principal es que demos un debate donde creo que las posiciones no son todo el mundo de un lado o del otro. Cada uno expresará las ideas en la asamblea con normalidad y naturalidad, y eso creo que esa es la cuestión y no sobre si una lista, dos o tres", ha manifestado.

Tras la elaboración de los textos de base para el debate y la recopilación de las enmiendas -dos de ellas cuestionan la estrategia política seguida por la actual dirección de Anova con En Marea-, la mayor incógnita que permanece para la asamblea es si se llega a un acuerdo en torno a una lista o finalmente las discrepancias políticas tienen su reflejo en varias candidaturas.

"Yo ya dije cuando fue el proceso de En Marea (en las elecciones internas del partido instrumental hubo tres) que no es mejor ni peor una lista de consenso, dos o tres. Depende de los términos en que se hagan", ha advertido, para señalar que si la candidatura se elabora en "términos cooperativos, pues fantástico".

"Si hay homogeneidad, si hay capacidad de llegar a acuerdos, pues perfecto; si se hace una lista de consenso en términos de competición, entonces es exactamente igual que si hay varias listas. Por eso insito en que no quiero entrar en un debate sobre si una, dos o tres listas son mejores, porque sería un debate falso, sería falsificar el debate de ideas", ha aseverado.

"EXPRESAR LAS IDEAS CON NATURALIDAD"

En esa línea, ha insistido en que "lo importante es que cada uno exprese sus ideas con naturalidad en la asamblea". "Creo que es la mejor forma de concebir la democracia", ha apostillado, antes de considerar que, 'per se', "no es malo" que haya diferentes líneas políticas y de insistir en que no quiere "predefinir" donde está "el límite de lo bueno y lo malo".

Sobre el hecho de que haya diferentes visiones en los textos, Alexandra Fernández ha observado, sin embargo, "un alto porcentaje de acuerdo en Anova", con una "apuesta clara por un espacio de izquierda rupturista en clave nacional", que es lo que "define" a Anova como "proyecto político", y "en cuanto a la política de táctica electoral", con "un espacio claro por la unidad de En Marea".

"Y esos dos ejes configuran los grandes espacios de encuentro de Anova y creo que así sigue siendo", ha remachado.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.