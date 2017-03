Lores considera que el BNG encontró a su líder y anuncia que "probablemente" se volverá a presentar en 2019

En una entrevista en Cadena Ser recogida por Europa Press, el regidor nacionalista ha instado a su partido a "no estar pendientes de los que se fueron": "Tenemos que mirar para nosotros mismos", ha defendido, justo antes de denunciar que, al "no tener capacidad de decisión", Galicia está sufriendo "consecuencias que no son de recibo" cuando tiene "una capacidad de trabajo impresionante".

"Dependemos de gobernantes que les da igual cómo vaya el país. Me parece importante España y Europa, pero 'a vaquiña polo que vale': a nosotros nos interesa nuestro país", ha subrayado en relación a Galicia.

De hecho, ha confesado que él es de los que piensa que hay que "pisar el acelerador": "El que venga detrás de maravilla y el que no que se quede", ha resuelto, justo antes de instar a sus compañeros de partido a "no pensar en lo que fue y en lo que pudo ser", en alusión a la escisión que sufrió su partido en 2012.

Asimismo, considera, tal y como ya ha dicho en otras ocasiones, que "no vendrá de fuera remedio ni esperanza" y entiende que pactar con fuerzas que tienen otros intereses "no es la solución". De igual modo, ha apostado por "incorporar al nacionalismo y al BNG a muchísima gente": "Hay un margen muy grande de trabajo".

"¡SOMOS SOBERANISTAS!"

Preguntado por si el Bloque debería dejar aparcados los planteamientos soberanistas de cara a la asamblea nacional que celebrará próximamente en A Coruña, ha defendido tajantemente que 'no': "Nuestro máximo argumento es que nosotros tenemos que tener capacidad de decisión, si no es imposible que podamos avanzar. ¡Somos soberanistas, cómo no lo vamos a ser!".

Preguntado por si se plantea dar el paso a la política autonómica, ha asegurado que está "muy a gusto" con los pontevedreses y que todavía le queda "trabajo muy importante por hacer". "No me gusta desvestir un santo para vestir otro", ha añadido.

En esta línea, ha anunciado que, "probablemente", sí se presente a las elecciones municipales de 2019, pero, en tono de broma, ha añadido que no va a estar en el Ayuntamiento de Pontevedra "eternamente".

Sobre el modelo urbano de Pontevedra, esta vez en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, considera que "la realidad es que somos un referente": "Nos llaman de todos los continentes".

Preguntado por las críticas de la oposición en relación a la falta de industria, él mismo ha dicho que Pontevedra necesita una industria "bien ubicada", "no contaminante" y un polígono industrial situado en un lugar "estratégico". No obstante, ha hecho hincapié en que él no es quien "gestiona" la política industrial de la comunidad, del Estado o de la UE.

"YO NO TENGO UNA CONSELLERÍA DE INDUSTRIA"

"Yo tengo que dar servicios, elevar la autoestima de los pontevedreses y mejorar su calidad de vida. Yo no tengo una Consellería de Industria y Economía", ha argumentado.

Sobre Ence, cree que genera empleo "desde el punto de vista económico": "Desde el punto de vista de la salud yo lo discutiría mucho. No se caracterizan los jubilados de Ence por tener una larga vida".

Por ello, ha vuelto a pedir la deslocalización de la empresa para recuperar la ría y los montes porque, a su juicio, en ambas cosas "hay unas posibilidades de generación de empleo superiores a las de Ence"

Asimismo, ha valorado positivamente las relaciones con la Diputación de Pontevedra, encabezada por la socialista Carmela Silva, y con el Ayuntamiento de Vigo, dirigido por el también socialista Abel Caballero. También considera que han mejorado las relaciones con la Xunta.

