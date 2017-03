El escritor gallego Álvaro Otero publica su novela 'Waelrad' en castellano

Realmente 'Waelrad' nació en castellano pero para su publicación fue traducida al gallego. "Fue, el de la traducción, un proceso interesante y no exento de algunas tensiones y debates y que fructificó en una muy académica versión con la que nunca me he sentido plenamente identificado, pues para bien o para mal siempre he sido un escritor en castellano y 'Waelrad' nunca sería para mi alumbrada, presentada de facto en sociedad hasta que lo hiciese en su idioma original, como ahora ocurre", relata el Otero en el prólogo de esta edición.

En esta edición se incluyen además las ilustraciones del músico hispano-venezolano Xulio Formoso, "un hombre poliédrico, dotado de muchos talentos", sostiene el autor.

'Waelrad' relata la paz aparente de un pequeño pueblo pesquero que comenzará a perturbarse cuando un barco llega a puerto remolcando a una enorme ballena moribunda. A partir de ese momento, una cadena de desgracias, y sobre todo el olor "mefítico, nauseabundo" del animal en descomposición, actuarán como resortes que dispararán las tensiones, las ansias de venganza y los rencores acumulados durante la reciente guerra civil.

"Hete aquí, pues, la historia de la ballena que llegó para quedarse veinte años después. Ahora solo cabe esperar que, como los buenos vinos, haya mejorado con el tiempo, y que en la realidad o en nuestro imaginario las ballenas de todo el mundo sigan llegando a las playas de los pueblos perdidos, sigan desatando pasiones y venganzas, sigan manteniéndola viva", apunta Álvaro Otero en el final el prólogo.

Álvaro Otero nació en Bueu (Pontevedra) en 1967. Periodista y escritor, sus artículos y reportajes aparecen regularmente en distintos medios de comunicación. En 1995 publicó su primera obra literaria, la novela corta en gallego 'Waelrad', y dos años después 'Mambrúes a la guerra', una miscelánea de textos y fotografías.

En el año 2000 recibió el premio Nostromo por su novela 'Días de Agua' y en 2006 apareció 'De mar y de muerte'. En el año 2010 fue Premio Provincia de Guadalajara de Narrativa con la novela 'El Esplendor' y en 2013 publicó 'Las noches con Claudia'.

