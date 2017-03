Elkarrekin Podemos niega que se autodescarte de la negociación presupuestaria aunque es "complicado"

Asimismo, ha lamentado que, desde el Gobierno vasco, no se quiera hacer "un esfuerzo para mirar a la izquierda y se mira al PP, a los presupuestos del conjunto del Estado".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido a las negociaciones presupuestarias y a las afirmaciones del consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, en las que éste manifestaba su voluntad de contar con un acuerdo para el próximo miércoles.

Tras reconocer que Elkarrekin Podemos no da por "descartado nada", sí ha advertido de que se parte de puntos complicados, ya que "no son los presupuestos que queremos desde un punto de vista progresista". "El punto de partida es complicado pero hemos querido desde el principio hacer el esfuerzo de negociar", ha añadido.

Por otro lado, ha lamentado que desde los dos partidos que sustentan el Gobierno (PSE-PNV) se haya apuntado que "nos descartamos, lo que no es cierto porque queremos negociar". No obstante, sí ha reconocido que en las últimas horas está habiendo una aceleración del proceso negociador, pero "no con nosotros; no vemos un gran esfuerzo del Gobierno en negociar con nosotros".

"Pensamos que, desde el Gobierno, no se quiere hacer un esfuerzo para mirar a la izquierda y se mira al PP, a los presupuestos del conjunto del Estado. Nosotros hemos dicho lo que queremos y entiendo que les pueda parecer que somos exigentes pero no comprendo que digan que nos situamos fuera de la negociación", ha mantenido.

Asimismo, ha afirmado que Elkarrekin Podemos encuentra en el Gobierno "buenas palabras", pero "no actitud de querer negociar hacia la izquierda". "Creemos que está mirando al PP. Los modelos de PNV y PP en políticas económicas y de empleo no están tan alejados", ha afirmado.

FISCALIDAD

Por otro lado, Hernández ha afirmado que cuando se habla de presupuestos "es necesario hablar de fiscalidad", y ha aclarado que Elkarrekin Podemos quiere "subir los impuestos a las rentas de capital y a los que mas tienen".

"Se trata de progresividad", ha remarcado, para afirmar que el sistema actual "no voy a decir que no sea progresivo, pero es insuficientemente progresivo y es falta de progresividad lo que hace que no recaudamos precisamente de aquellos que más tienen, más ganan y más pueden aportar".

