Tudanca desea lo mejor a Herrera y recuerda que las políticas del PP son las mismas "las haga quien las haga"

Dicho esto, Tudanca ha abogado por la prudencia y por trasladar el máximo respeto al proceso interno del Partido Popular de Castilla y León en coherencia, ha recordado, con lo que exige él para la organización orgánica del PSOE.

"No voy a interferir (...) no soy militante del PP (...) no me preocupa", ha insistido Tudanca ante las reiteradas preguntas de los medios de comunicación respecto al futuro del Partido Popular en Castilla y León y las consecuencias de este proceso para el devenir de la Comunidad.

En este sentido y preguntado en concreto por su opinión o preferencias respecto a alguno de los dos precandidatos que se han postulado hasta el momento, Alfonso Fernández Mañueco y Antonio Silván, alcaldes de Salamanca y de León, respectivamente, y procuradores en las Cortes, Tudanca ha sido tajante al advertir de que las políticas del PP le parecen siempre las mismas políticas de derechas "las haga quien las haga", incluido, ha añadido, el propio presidente Herrera al que ha acusado de haber aplicado unas políticas "muy duras".

Para Tudanca, lo mejor que le puede pasar al proceso de primarias iniciado por el PP de Castilla y León es que termine "cuanto antes y bien" por el futuro de la Comunidad Autónoma y ha hecho un llamamiento expreso a Herrera para que, una vez despejado su futuro al frente de la Dirección regional de su partido, se dedique "por fin y de una vez" con todos sus esfuerzos a trabajar por la Comunidad.

El líder regional del PSOE ha acusado una vez más a Herrera de pasar "muy poquitas horas" fuera de su despacho e, incluso, de "dejación de funciones, inercia y abandono" de la Comunidad en sus responsabilidades de Gobierno y ha aclarado también que tanto el presidente de la Junta como el próximo presidente autonómico del PP le tendrán "enfrente" como adversario político.

Tudanca ha apelado al cuento de Pedro y el lobo para ironizar sobre la marcha ahora de Herrera cuando ya nadie creía que se iba a producir, según sus palabras, y, preguntado por los efectos de la bicefalia entre PP y Junta se ha limitado a remitir a los 'populares' a la hemeroteca cuando esta situación se ha dado en el PSOE de Castilla y León.

Finalmente, el secretario regional del PSOE ha aclarado que su principal y única preocupación es el futuro de Castilla y León y de sus ciudadanos como consecuencias de las "políticas muy dañinas" aplicadas por el PP por lo que ha insistido en no entrar a juzgar procesos orgánicos de otros partidos.

