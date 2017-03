Víctor Roza (CCOO Gijón) se presenta a la reelección con una ejecutiva "rejuvenecida y con muchas ganas"

El secretario general de CCOO Gijón, Víctor Manuel Roza, opta este viernes a la reelección con una nueva ejecutiva prácticamente rejuvenecida, "con bastante juventud y con muchas ganas",

ha destacado.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación poco después del inicio del Congreso para renovar la ejecutiva del sindicato en Gijón, al que Roza se presenta a la reelección en solitario. Este ha señalado que está siendo un congreso "bastante tranquilo" pero con mucha disputa para llegar a los acuerdos que están llegando, al tiempo que "ilusionante" para la comarca de Gijón.

En cuanto a su candidatura, ha explicado que representa un modelo "continuista", en consonancia con la línea regional y nacional. Para él, lo importante es mantener lo que ya tienen, es decir, seguir siendo el sindicato mayoritario en la comarca de Gijón.

A nivel laboral, ha apuntado que con 28.000 parados en Gijón no se puede decir que se tenga una situación bien, ya que además hay muchos cierres y EREs, y la creación de empleo es un reto. Unido a ello, ha aludido al pacto de concertación local, 'Gijón Crece', por el que se apostó por parte de Gobierno local y agentes sociales en los temas de planes de empleo y de formación, "pero con bastantes dificultades a la hora de ejecutar", ha lamentado.

Preguntado por la transformación este año de los contratos para ayudar a hacer la Declaración de la Renta en becas, lo ha considerado "el mal menor". A su juicio, el gran problema son los planes de empleo, y aunque ha recalcado que no defienden el modelo de becas, "para nada", ha incidido en que hay que dar una respuesta. "No puede estar la ciudad parada porque los jueces no den respuesta", ha sostenido.

Junto a él ha intervenido el secretario de Acción Sindical de CCOO Asturias, Gilberto García, quien ha destacado que CCOO vuelve a ser el sindicato número uno en el país, pero debe reforzarse la organización sindical y acercarla más a los trabajadores ante los cambios que se avecinan en el mercado laboral por la domotización de los trabajos y también ante la necesidad de recuperar derechos que fueron suprimidos en los últimos años, como es con las últimas reformas laborales.

Consulta aquí más noticias de Asturias.