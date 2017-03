Feijóo no ve "razonable" hacer una huelga "para lograr algo ya conseguido como la modificación de la Lomce"

Preguntado por esta movilización que ha llevado a la calle a miles de gallegos en esta jornada, el jefe del Ejecutivo ha repasado, tras la reunión del Gobierno, de los datos de seguimiento que, según ha explicado, le trasladó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

En concreto, la Xunta asegura que un 11,42 por ciento del profesorado ha acudido a la huelga en los centros públicos, mientras que un 0,39 por ciento lo ha hecho en los concertados. Sin embargo, UGT ha elevado la participación al 63 por ciento de los docentes.

Al margen de los datos y de pedir "respeto" para los progenitores que no comparten los motivos de la protesta, ha subrayado que le "cuesta" entender una huelga contra una ley "que se va a modificar". "Se va a hacer una ponencia para ello", ha esgrimido.

"Parecería razonable hacer una huelga si la ley que se va a modificar después no resulta de interés, pero hacer una huelga para conseguir algo que ya está conseguido, como es la modificación de la Lomce, no me parece razonable", ha zanjado.

CONCIERTOS CON CENTROS QUE SEGREGAN

Por otra parte, preguntado sobre la financiación a centros educativos que segregan por sexo (el BNG pidió esta semana que la Xunta no les facilite recursos), Feijóo ha defendido, como hizo en la pasada jornada en el pleno, que "todos los Gobiernos mantuvieron conciertos con estos colegios sin variaciones".

"Todos. O todos estamos equivocados, digo todos, el BNG, el PSOE y el PP, o me parece una propuesta sorprendente. Cuando se pudo hacer no se hizo y ahora se pide que se haga", ha remarcado, antes de concluir que los populares creen en la "igualdad", que supone "libertad". "Si la igualdad rechaza a la libertad o al revés ni hay igualdad ni hay libertad", ha zanjado.

