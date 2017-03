Gimeno dice que no aprobar los PGE tiene peores consecuencias que el retraso del Presupuesto de Aragón

En su intervención, Gimeno ha señalado que todo ha transcurrido "más o menos normalmente" en el conjunto de España a pesar de que hasta octubre de 2016 el Gobierno estaba en funciones, advirtiendo de que "no sabemos cuándo" se aprobarán los PGE.

"Con todo lo que está cayendo y la sociedad sigue funcionando como si no pasara nada", ha añadido, apostando por dar "tranquilidad" a la ciudadanía.

"Claro que hay consecuencias de que se retrase" el proyecto de ley de Presupuestos de Aragón, ha reconocido el consejero, quien ha comentado que la obligación del Ejecutivo es "que esas consecuencias sean las mínimas posibles" y no sean "irreversibles", planteando que si se amplían los plazos "la irreversibilidad no se produce".

Fernando Gimeno ha recordado que el Ejecutivo está haciendo todo lo posible para acelerar los procesos de contratación y que en el momento en que se aprueben los Presupuestos de Aragón se autorizarán todas las obras comprometidas en los colegios.

"El problema fundamental es el de los PGE, hay que poner en marcha la maquinaria para que se resuelva", ha continuado Gimeno, quien ha apuntado que "todo el mundo se está moviendo". Sin los PGE no están resueltos ni la tasa de reposición ni el incremento del salario a los funcionarios.

NO ES ALGO NUEVO

Por su parte, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha aseverado que la prórroga en Aragón "no es algo nuevo", ya ocurrió en 2011, 2014 y 2016. "Más bien es algo a lo que nos estamos acostumbrando", insistiendo como Gimeno en que la prórroga de los PGE "sí que afecta claramente a las cuentas de nuestra Comunidad".

Ha precisado que la prórroga de los de Aragón no afecta a la Sección 26, pero sí podría afectar a la Ley de Capitalidad que no se aprobaran, y en el caso de los PGE "este año no podría haber FITE" si no se aprueban y entran en vigor.

"Los aragoneses tienen que estar tranquilos, va a haber Presupuestos" autonómicos, ha dicho.

Ha subrayado que Zaragoza tiene reconocida su singularidad en la Ley de Capitalidad, en la creación de una Comisión Bilateral y en el reconocimiento de una financiación extraordinaria, observando que "ha seguido unos márgenes completamente diferentes" a la negociación de los Presupuestos.

El portavoz de Hacienda del PP, Antonio Suárez, ha afirmado que si el Gobierno de España ve que no puede sacar adelante los PGE de 2017 "hará un Decreto de prórroga como Dios manda", echando en cara al consejero que la Orden de prórroga de los de Aragón ni siquiera enumera los créditos ampliables y que se aprobarán en el mes de mayo.

Ha expuesto que en algunos casos los perjuicios para la Comunidad no son irreversibles, como en el caso de la formación para desempleados, pero sí en otros casos, mencionando las inversiones. Ha pedido al consejero que diga que los colegios de Valdespartera y Arcosur no van a estar abiertos a principios del próximo curso escolar.

Miguel Ángel Lafuente (PP) ha alertado de la pérdida de competitividad respecto de las comunidades que sí han aprobado sus Presupuestos con inversiones y ha preguntado a Guillén si ya ha realizado la transferencia a las comarcas correspondiente al primer trimestre del año. Ha afirmado que "a Zaragoza le han quitado su singularidad"

RESPONSABILIDAD

Desde el PSOE, Alfredo Sancho

ha defendido las cautelas incluidas en la prórroga como la revisión del estado de ingresos y ha reconocido que esta situación ofrece dificultades. Darío Villagrasa ha espetado al PP que los Grupos de izquierdas han llegado a un acuerdo presupuestario "por más

que les moleste".

El diputado de CHA Gregorio Briz ha recordado que ya se ha iniciado la tramitación administrativa de algunas obras, destacando la "responsabilidad" de los Grupos de izquierda, y ha considerado "grave" que todavía no esté prevista la aprobación de los PGE. Carmen Martínez (CHA) ha alertado de que sin los PGE no llegará la inversión estatal a la Comunidad.

En representación de Podemos, Héctor Vicente ha lamentado la "falta de rigor" del consejero. La portavoz de la formación morada, Maru Díaz, ha expresado que ha sido el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, quien ha sacado adelante la Ley de Capitalidad y ha indicado que el PP se queja de la dotación aprobada aunque es más que la que ofreció el anterior Gobierno.

La diputada del PAR Elena Allué ha criticado a Podemos por no votar el techo de gasto después de "marear la perdiz" durante seis meses con los Presupuestos y ha alertado de que la prórroga pone en riesgo las convocatorias de ayudas a desempleados de larga duración y muchas infraestructuras necesarias.

El portavoz adjunto de Cs, Javier Martínez, ha

dejado claro que los efectos de la prórroga se están produciendo desde el 1 de enero de 2017 y que "no se va a poder ejecutar nada de nada", en alusión a colegios y hospitales.

