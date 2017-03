EH Bildu pide a Azpiazu que aclare si las "prisas" en la negociación se debe a que hay un acuerdo "bajo la mesa"

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha afirmado este jueves que su formación defiende unos ritmos de negociación presupuestaria "más profundos y sosegados", y cree que el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, debe explicar "a qué se deben estas prisas y si responden a que ya hay algún acuerdo encubierto, debajo de la mesa y que esté ya apalabrado".

En declaraciones a los medios de comunicación al término del pleno, Casanova ha valorado las declaraciones del consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, quien ha informado de que el Gobierno vasco espera poder cerrar el próximo miércoles un acuerdo presupuestario con alguno de los grupos de la oposición, aunque no ha precisado con cuál de ellos estaría más "cerca" de llegar a ese pacto que necesita el Gobierno de coalición del PNV y el PSE-EE, al carecer de mayoría absoluta en la Cámara.

El representante de EH Bildu cree que un plazo de esta naturaleza supone abordar este proceso de manera "precipitada", con unas "prisas" que "van más allá de los estrictamente necesario", si se tiene en cuenta el calendario previsto.

"No suele ser de buenos consejeros las prisas y la precipitación, y más cuando estamos hablando de la ley más importante del año que requiere no hacer las cosas a todo correr, sino hacerlas con detenimiento y sosiego", ha indicado.

Tras recordar que los ejes fundamentales de EH Bildu en esta negociación presupuestaria "trataban de hacer una serie de correcciones profundas para mejorar los presupuestos y hacerlos más sociales y proactivos en la dinamización económica", Iker Casanova ha informado de que esto se va a concretar en una "importante" batería de propuestas "muy concretas". "Serán una serie de correcciones muy importantes que requieren de un proceso que evidentemente va más allá del miércoles", ha advertido.

Asimismo, ha defendido que su formación va a cumplir con su compromiso de presentar estas propuestas a la siguiente reunión con el Gobierno vasco. "Habrá que ver si otros están en esa misma voluntad de cumplir lo comprometido o si las prisas responden a una situación en la que ya los presupuestos se encuentren atados a través de una negociación paralela que no conocemos con algún otro grupo", ha indicado.

En este sentido, ha afirmado que los ritmos de una negociación como la que plantea EH Bildu "son más profundos, más sosegados, requieren de otros plazos", y espera que Azpiazu "explique los próximos días a qué se deben estas prisas y si responden a que ya hay algún acuerdo encubierto, debajo de la mesa y que esté ya apalabrado".

CORRECCIONES PROFUNDAS

Preguntado sobre si ve imposible el acuerdo con el Gobierno vasco, Casanova ha afirmado que "imposible no hay nada en este mundo", pero ha

reiterado que su objetivo es presentar "correcciones profundas" al Presupuesto. Además, ha apuntado que "las cosas importantes hay que hacerlas con seriedad y con rigor".

"Cuando no estamos ante una necesidad imperiosa de cubrir unos plazos determinados de forma legalmente obligatoria, sino que de forma arbitraria se señala una fecha porque responde a cosas que no sabemos, entendemos que no es imposible llegar a un acuerdo pero quizás no exista voluntad para llegar a ese acuerdo", ha advertido.

Según ha explicado, Pedro Azpiazu no había informado a EH Bildu sobre esta cuestión, por lo que se ha mostrado "sorprendido por el fondo y la forma" porque cree que se ha

planteado "de forma brusca y sin ningún contacto previo". "Ni lo conocíamos ni lo esperábamos en esos términos", ha insistido.

También ha lamentado que todavía se encuentra abierto el plazo de respuesta del gobierno a las más de 200 preguntas presupuestarias que ha presentado la coalición. Por ello, considera que incluso desde el punto de vista del rigor técnico, todavía se desconoce "con detenimiento la naturaleza de las partidas con las que trabajar".

"Nosotros vamos a cumplir nuestros compromisos respetando los ritmos y marcos de negociación. Tenemos los grandes ejes pero todavía nos falta mucho detalle por concretar", ha reiterado.

Casanova ha insistido en que no existe una urgencia, sino que es Azpiazu quien ha marcado que existe una urgencia, situación que EH Bildu dice no entender a qué responde y ha informado de que el Gobierno vasco no ha concretado la fecha de la próxima reunión que mantendrán para abordar los presupuestos. "Teniendo en cuenta que acortan los plazos, sería lógico empezar a organizar las agendas de forma inmediata pero eso no se ha producido", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de Álava.