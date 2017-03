Víctor Martínez (PP) dice que un tripartito sería "demoledor" para los intereses de la Región

El portavoz del grupo parlamentario Popular, Víctor Martínez, ha afirmado esta mañana que un tripartito sería "demoledor" para los intereses de la Región de Murcia "porque los murcianos no quieren a su comunidad autónoma gobernada por PSOE, Podemos y con Ciudadanos".

Y ha añadido que lo que demandan es estabilidad, "un gobierno serio y responsable como el de ahora", apoyado puntualmente por Ciudadanos, "que está haciendo las cosas bien, que está en lo importante y no en el lío y en el revuelo".

Víctor Martínez ha dicho que Tovar es un político "a la deriva", que "se ha metido en un pozo que no deja de cavar y ayer cosechó el mayor de sus fracasos".

El portavoz del PP en la Asamblea ha manifestado que el secretario general de los socialistas murcianos debería darse cuenta de que no lo quieren los ciudadanos de la Región de Murcia "porque no lo votan y además tampoco se fían de él los socios que necesita para presentar una moción de censura".

Víctor Martínez considera que ayer Ciudadanos le dijo no a Tovar, le dijo no a la moción de censura, no a la inestabilidad porque no se fían de él, ha manifestado.

"No lo quieren ni los ciudadanos de la Región de Murcia ni los grupos en la Asamblea y lo que debería hacer es abandonar esa estrategia porque para que prospere una moción de censura hace falta un tripartito lo que no es ni viable ni bueno para los intereses de los murcianos", ha insistido.

A su juicio, desde que se inició la legislatura, "González Tovar está trabajando en el lío, en el enredo, en la denuncia y en la calumnia; por eso no lo quieren ni los murcianos, ni Ciudadanos y ya ni Podemos", ha dicho Víctor Martínez.

INSISTE EN ESPERAR A QUE SE PRONUNCIE LA JUSTICIA

El portavoz del PP en el parlamento autonómico ha vuelto a insistir en esperar a que se pronuncie la Justicia, "aprendamos de los errores como el que se ha cometido con la consejera Adela Martínez-Cachá" porque "todos aquellos que pidieron su dimisión, ahora cuando el juez le ha dado la razón aún no han dado la cara ni han salido a pedirle perdón. No caigamos en los errores del pasado".

