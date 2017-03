Darío Campos, sobre la propuesta de unión de los municipios de Terra de Lemos: "La fusión por la fusión no la veo"

Según publica 'La Voz de Galicia', un estudio aboga por una fusión de municipios en Terra de Lemos que formaría el mayor ayuntamiento de Galicia. El diario ratifica que, en principio, Monforte vería con buenos ojos esta propuesta, pero no así los municipios más pequeños.

Al respecto, Campos ha señalado que "no es competencia" de la Diputación este asunto. "Es un tema que salió este martes y no lo conozco en profundidad, pero siempre dije que la fusión de los municipios no representaría un gran ahorro", ha aseverado.

Campos, que atendió brevemente a los medios antes de su encuentro con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado que los ayuntamientos son la administración "más próxima a los ciudadanos" y ha apostado por "mancomunar servicios y optimizarlos".

"Pero la fusión por la fusión no la veo", ha zanjado.

