Sanidade asegura que el concurso de ambulancias investigado se hizo con el "cumplimiento estricto" de la ley

Así se ha pronunciado el titular de Sanidade al ser preguntado durante el pleno del Parlamento por la diputada de En Marea Eva Solla sobre la investigación iniciada por el juzgado sobre este concurso cuyo montante asciende a 121,6 millones de euros.

Al respecto, el titular de Sanidade ha querido dejar claro que "en ningún momento el 061 fue requerido como investigado" en esta causa, sino que "la investigación se presenta en exclusiva contra un trabajador" y "por tráfico de influencias".

Asimismo, ha señalado que "no se puede hablar de trato de favor a la empresa que resultó adjudicataria de la mayoría de los lotes" ya que "de 14 lotes", la empresa que más obtuvo, se hizo con "tres". "Y en algún caso después de la compra del anterior adjudicatario", ha asegurado el conselleiro, que ha considerado que "este factor no puede ser previsto por la administración, que no puede intervenir en la relación entre empresas privadas".

Además, ha consdierado que "no tiene ningún sentido" pensar que hubo "información privilegiada" sobre las características que debían tener las ambulancias ya que, según ha indicado, "disponer de los vehículos antes del concurso no presentaba ninguna ventaja".

Sobre esta cuestión, aunque la parlamentaria de En Marea ha reconocido que todavía "no hay sentencia", si ha criticado que "existan unos indicios muy elevados" de delito en este proceso. Además, ha censurado que la Xunta "esté poniendo unas condiciones para los concursos que implican que solo las grandes empresas puedan acceder a ellos".

TRASPLANTES

Por otra parte, en la sesión plenaria, el conselleiro de Sanidade ha vuelto a destacar los datos de trasplantes en Galicia que, en su opinión, sitúan a la Comunidad gallega "a la vanguardia" en esta materia.

De este modo, entre otras cuestiones, ha señalado que en Galicia se realizaron en 2016 un total de 299 trasplantes, siendo el año de "mayor actividad". De ellos, según ha destacado, 235 fueron llevados a cabo en el Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC).

Además, el conselleiro también ha puesto en valor el hecho de que el 2016 fue el año con mayor crecimiento de los donantes de médula ósea, con un total de 7.854, lo que supuso un crecimiento del 48%.

