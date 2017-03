OO. advierte del aumento de la "precariedad" laboral en el sector turístico, a pesar de sus buenos resultados

Desde ese año hasta 2016, el número de visitantes se ha incremento en un 10,30 por ciento en Aragón, las pernoctaciones han bajado el 1,13 por ciento -por la caída del turismo nacional- y las plazas han aumentado el 6,54 por ciento, pero el empleo ha disminuido el 25,51 por ciento de forma que el año pasado había 1.237 personas menos trabajando en los hoteles aragoneses que en 2008.

El informe de CC.OO. Aragón subraya que esto supone que los empleados sufren "un aumento de las cargas de trabajo" y también implica mayor economía sumergida. Por lo que respecta a 2016, ha habido un 11,78 por ciento más de visitantes, las pernoctaciones han subido el 13,01 por ciento, el ingreso por habitación disponible un 13,2 por ciento y la tarifa media diaria el 1,8

por ciento.

Por su parte, el empleo ha aumentado un 2,05 por ciento, con 73 personas más trabajando y generando el sector turístico "contratación no estable", además de ser a jornada parcial y con "bajos salarios".

CONTRASTE

CC.OO. ha criticado que mientras sigue incrementándose el número de visitantes y la rentabilidad hotelera "los trabajadores del sector sufren precariedad, pobreza salarial, externalizaciones indecentes e inmorales" y "bloqueo en la negociación colectiva sectorial".

Asimismo, ha alertado de la existencia de "prácticas fraudulentas que enmascaran largas jornadas con contratos a tiempo parcial a costa de destruir empleo estable, de calidad y a tiempo completo", así como el uso de la figura del falso autónomo para que los trabajadores "se paguen la cuota de la Seguridad Social".

Además, "el empleo creado en el régimen general se ha producido a costa de la destrucción de empleo fijo a tiempo completo" fruto de la reforma laboral "que impulsó el Gobierno del PP" y que "ha supuesto una desregulación en el sector".

En concreto, el informe de CC.OO. indica que el 95 por ciento de los contratos que se han realizado son de carácter temporal "muchos de ellos contratos formativos sin formación, en prácticas y becarios, con el objetivo de pagar menos".

La organización también ha rechazado la externalización, y en particular, en el área de los camareros y camareras de pisos, "con el objetivo de no aplicar los convenios sectoriales para rebajar salarios y condiciones laborales".

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Comisiones Obreras ha indicado que las negociaciones de los convenios provinciales de Huesca y Teruel están avanzando, aunque de forma lenta, y en el caso de esta última se ha aceptado incluir una cláusula para que los trabajadores de las subcontratas tengan las mismas condiciones salariales y laborales que el resto de empleados.

Ha añadido que en el caso del convenio oscense también podría incluirse, mientras que en Zaragoza la patronal no lo ha aceptado y el diálogo "está roto" también porque los empresarios no quieren aplicar un incrementado salarial conforme al IPC. Esto ha llevado a desarrollar en esta provincia una campaña de movilizaciones y no se descarta la huelga.

El convenio provincial de hostelería de Zaragoza afecta a 17.278 trabajadores y los de Huesca y Teruel a 8.168. Desde esta organización sindical han remarcado que no va permitir que "un sector que ha salido de la crisis, con un año de récord turístico y una excelente rentabilidad, presente y futura, mantenga en la precariedad laboral y salarial" a sus empleados.

APUESTAS DEL SINDICATO

CC.OO. ha defendido que el objetivo prioritario del sector sea "centrarse en la fidelización de los turistas" con la inversión en infraestructuras y "mejorar la relación calidad, precio, servicio".

En este punto, la organización sindical ha sostenido que con empleo "de calidad y con derechos, basado en la contratación estable y salarios dignos" se logra que las personas "bien pagadas, reconocidas y bien tratadas ofrezcan un servicio de mucha más calidad" lo que supone mayor satisfacción del turista y una más fácil fidelización.

Asimismo, ha reivindicado que no se subcontrate con empresas que realicen los servicios correspondientes a actividades propias de los grupos profesionales del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería y en caso de que sea necesario acudir a ellas que se garantice que las condiciones laborales, sociales y económicas de sus empleados sean las previstas para el grupo profesional de la actividad que realizan.

Además, ha apostado por el turismo de congresos y reuniones, "que genera un gran número de posibilidades de negocio y es uno de los más rentables, con un gasto turístico que triplica el generado por el turismo de ocio".

Igualmente, ha abogado por tener en cuenta los cambios tecnológicos en el sector, así como por un turismo ecológico y sostenible, potenciando desde la Administración los establecimientos que prioricen el consumo de energías renovables y cumplan con la normativa de construcción bioclimática, considerando también el tratamiento de residuos, la oferta gastronómica ecológica y de productos locales y la reducción de la contaminación lumínica.

