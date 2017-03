Rivarés reitera que el acuerdo de Ley de Capitalidad es "bueno e histórico" y desmiente presiones del Gobierno

Ley de Capitalidad y ha desmentido que hubiera recibido presiones del Ejecutivo autonómico para firmar el texto, como ha revelado el PP.

Rivarés ha abundado en que "hemos desatascado una ley tras 20 años empantanada y hay marco jurídico y nuevas y mejores competencias" al apuntar que a los 8 millones iniciales de fondo de capitalidad se suman otros 13 millones para financiar competencias y otros 2 millones más para atender la ayuda a la dependencia que gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza, ha detallado.

"Hemos pasado de cero a todo eso", ha resumido para preguntarse que si era tan fácil hacer una Ley de Capitalidad "por qué no había existido hasta ahora" y ha añadido que "no se por qué el PSOE no ha venido y no lo entiendo porque este acuerdo es entre la ciudad y la DGA que está formada por PSOE y CHA y Lambán dijo que era un día histórico" el pasado

viernes, cuando se firmó el acuerdo del documento que dará forma a la futura ley.

En rueda de prensa, ha atribuido las críticas de PP y PSOE a que "no son capaces de reconocer el éxito de ZEC y yo digo que lo importante es lo que es bueno y malo para la ciudad y no las siglas". Tras reconocer que el texto "es mejorable", ha abundado en que es "muy bueno porque se pasa de 0 a 100 millones en los próximos 4 años para financiar competencias que pagaba el Ayuntamiento y que no son propias".

Sobre la nula capacidad de intervención de los grupos municipales sobre un principios de acuerdo que ya está firmado, Rivarés ha explicado que "una ley se defiende en las Cortes y para eso están los grupos parlamentarios, mientras que los municipales están para otros textos

porque los ayuntamientos no legislan. Las aportaciones se podrán hacer por los grupos parlamentarios", ha recalcado.

Al respecto, ha observado que "todos tienen grupo parlamentario que pueden hacer aportaciones y supongo que el PSOE avalará las de su presidente Lambán".

RESPONSABILIDAD

Sobre las posibles presiones recibidas por el Gobierno de Aragón para firmar el acuerdo, Rivarés ha dicho que "yo de eso me río" y ha relatado que "yo encabezo una negociación en la que he tenido reticencias de la DGA, con el peso histórico de la responsabilidad de llevar un ley que esperaba 20 años y la autoexigencia de que parte de mis obligaciones con la ciudadanía es sacar adelante muchos proyectos como ese, que es tan importante para Zaragoza como el Estatuto de Autonomía para la Comunidad autónoma", ha comparado.

En este contexto, ha relatado que las conversaciones con el Gobierno de Aragón se inician en septiembre de 2015 y en febrero-marzo de este año se firma el documento de acuerdo.

"No fueron protagonistas y nosotros sí", ha sintetizado para apostillar que "es un acuerdo de mayorías que las Cortes deberán ratificar y convertir en ley".

