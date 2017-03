Médicos de Soria alertan de la dificultad de reponer las 300 jubilaciones de sus profesionales en 15 años

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Soria, José Ramón Huerta, junto con los doctores Eusebio Bozal, Jesús Aguarón y Germán del Caño, ha dado a conocer los datos del estudio demográfico de médicos de la provincia.

Los resultados arrojan que el ritmo de reposición de las jubilaciones médicas es "actualmente insuficiente debido a que los profesionales no consideran atractivo cubrir las plazas ofertadas por Sacyl", como ha explicado Huerta.

En los próximos 15 años habrá 300 profesionales jubilados de los 429 que actualmente están en activo, 227 mujeres y 202 hombres, "lo que exige una reposición de 20 colegiados al año, frente a los 10 que se están incorporando en estos momentos", apunta el presidente del Colegio de Médicos de Soria.

A LA BÚSQUEDA DE INCENTIVOS

Huerta ha señalado que las consecuencias "ya se están empezando a notar", por lo que urge a la Consejería a "buscar incentivos para que los profesionales quieran trabajar en Soria".

El Colegio de Médicos señala que actualmente España exporta profesionales sanitarios mientras que en la provincia y en Castilla y León hay posibilidad de trabajar, e incluso indican que actualmente hay 250.000 médicos en el país, la cifra más alta de la historia, por lo que consideran que "el reparto no es el adecuado".

En Soria hay más médicos que hace tiempo, con más de 600 colegiados en estos momentos, aunque el aumento "viene dado por el sector privado, especialmente mutuas y residencias de ancianos", agrega Huerta, quien ha advertido de que si no se corrigen estos datos "el sistema sanitario y el usuario se resentirán, lo que tampoco contribuirá a fijar población en la región".

El presidente ha explicado que el sistema es una cadena y "si no hay anestesistas no se puede operar y por tanto aumentarán las listas de espera".

En Soria hay unidades como oncología formadas por tres facultativos, por lo que si se produce en dicho servicio una jubilación quedaría un 33% de las plazas sin cubrir, "lo que además implica la sobrecarga de los médicos que continúan en activo", insiste Huerta.

SORIA, POCO ATRACTIVA

Entre las causas por las que los nuevos profesionales no quieren venir a Soria, más allá de que se trate de una población pequeña y cuente con un clima frío, desde el Colegio de Médicos entienden que "los jóvenes piensan que venir aquí es dar un paso atrás en su carrera", entre otros motivos, porque no pueden realizar publicaciones ni investigaciones al no ser un hospital universitario.

Huerta explica que "quien se forma en un hospital, con una tecnología concreta y la posibilidad de crecer profesionalmente o publicar, no quieren venir" aunque reconoce que es una realidad que se produce en otros lugares del mundo.

El representante soriano ha recordado que el Colegio Universitario de Soria contribuyó de forma importante a la dotación de profesionales al sistema médico de Soria, mientras que tras su desaparición "los sorianos que están en formación tampoco quieren retornar".

Huerta espera que se pongan en marcha estímulos para atraer a los profesionales" y desde el Colegio de Médicos sugieren "la implantación de un sistema por puntos, como ocurre con quien se desplaza a Ceuta y Melilla y que al que viene a una zona que no quiere ir nadie se le dé una oportunidad más".

Otras medidas a tener en cuenta sería convertir al hospital de Soria en centro universitario o que "fuera obligatorio para los médicos en formación trabajar durante dos años en provincias como Soria, tal y como ya funciona en otros países de Europa con problemas similares", finaliza el presidente del Colegio soriano.

